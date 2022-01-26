Необходимо провести комплексный аудит активов фонда «Самрук-Казына» – мажилисмен

В обществе начались жаркие дискуссии о судьбе фонда. Нельзя не отметить их крайнюю полярность и разрозненность. Вместо того, чтобы «махать шашкой», необходимо проанализировать, почему фонд оказался неэффективным. Аманжан Жамалов

Как отметил депутат, при создании Фонда «Самрук-Казына» ставилась цель – через профессиональное корпоративное управление нацкомпаниями увеличить эффективность их деятельности.

Депутат подчеркнул, что суммы дивидендов в госбюджет от «Самрук-Казына» все это время были значительно меньше, чем средства, направляемые из бюджета на их инвестиционные проекты.

Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде каждому гражданину. На первый взгляд идея очень привлекательная. Однако, если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовом состоянии «Самрука» составит всего 500 тенге на человека в месяц. Аманжан Жамалов

В связи с этим, по мнению мажилисмена, необходимо провести комплексный аудит профильных и непрофильных активов фонда. Принять решение по передаче в конкурентную среду непрофильных компаний. Важно также оценить эффективность работы всех профильных компаний. Провести их финансовое оздоровление и только после этого принять решение о реализации через фондовый рынок, и в том числе через народное IPO.

В каком бы формате граждане не получили право на владение долей в Фонде, без такой оценки и ее опубликования в открытом доступе они не будут знать, что им предлагают – реальные инвестдоходы или огромные долги. Если не дать точный и конкретный ответ на этот вопрос, в неведении будут также находиться как нынешние, так и будущие потенциальные инвесторы. Аманжан Жамалов

По словам мажилисмена, долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн. тенге.

При принятии решений в отношении деятельности фонда, изменения его организационной структуры необходимо принимать во внимание большие внешние заимствования фонда. Если решения по реформированию фонда будут необдуманными, это вызовет тревогу у кредиторов. Они в любой момент могут повысить процентные ставки или выставить требования погасить долги досрочно. И в любом случае, по этим обязательствам будет отвечать государство в лице правительства. Аманжан Жамалов

По мнению мажилисмена, в дискуссии о дальнейшей судьбе Фонда «Самрук-Казына» должны быть услышаны мнения представителей бизнес-сообщества, инвесторов, финансистов, экономистов и экспертов.