Депутат заявил о коррупционных рисках в "Самрук-Казына" и предложил реформировать фонд

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов 11 июня 2025 года в запросе в адрес премьер-министра заявил о коррупционных рисках в "Самрук-Казына" и предложил реформировать Фонд национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что фонд был создан в 2008 году в качестве стратегического института антикризисной политики и драйвера долгосрочного экономического роста по аналогии с успешными зарубежными суверенными фондами, такими как Temasek Holdings (Сингапур). Однако на практике его деятельность вызывает все большее общественное недоверие как по линии экономической эффективности, так и по линии прозрачности и подотчетности.

"Более того, мы наблюдаем укоренившуюся практику вмешательства подразделений фонда в рыночную экономику, обусловленную их преимущественным положением. Например, по данным Единой электронной базы государственных закупок за 2023 год, более 60% всех закупок в группе компаний "Самрук-Қазына" были осуществлены из одного источника. Аналогичная ситуация наблюдается в дочерних структурах, таких как АО "Байтерек", где данный показатель составляет около 50%", – сказал Адиль Жубанов.

Он считает, что такие действия не соответствуют принципам рыночной экономики и создают потенциальные коррупционные риски, тем самым способствуют возникновению монополии. Депутат назвал попытку адаптации модели Temasek Holdings к казахстанским реалиям безуспешной.

В отличие от Сингапура, где действуют жесткие механизмы институционального контроля и отмечается низкий уровень коррупции (5-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2023 год), Казахстан занимает в данном рейтинге 93-е место из 180 стран. Как результат, базовые условия, в которых функционирует "Самрук-Қазына", радикально отличаются от условий в странах-эталонах.

"Высокая концентрация активов (до 50% ВВП) в рамках одного фонда и отсутствие своевременного внешнего аудита приводят к системной неэффективности и стагнации управления. Анализ рентабельности ключевых активов фонда, таких как АО "КазМунайГаз", АО "Қазақстан темiр жолы", АО "KEGOC", говорят о снижении финансовых показателей и увеличении долговой нагрузки при отсутствии прозрачных стратегий трансформации", – заявил депутат.

Он предложил провести полную институциональную перезагрузку "Самрук-Қазына", в частности, всесторонний внешний аудит эффективности деятельности фонда и его дочерних структур и поэтапно передать профильные активы в конкурентную среду в таких секторах, как логистика, строительство, телекоммуникации, недропользование, обрабатывающая промышленность и другие. За государством следует сохранить контроль над стратегически важными активами, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру, оборону, ядерную и водную безопасность, обеспечив при этом прозрачный доступ и справедливую конкуренцию для частного сектора.

Помимо этого необходим вывод всех непрофильных активов и их передача на рыночные условия; поэтапный отказ от закупок из одного источника и внедрение электронной, прозрачной тендерной системы с общественным контролем; обновление составов советов директоров с привлечением независимых профессионалов международного уровня.

"Рассмотреть целесообразность сохранения фонда в его текущем формате. В случае невозможности или затягивания реформ инициировать поэтапную трансформацию фонда как централизованного холдинга с передачей активов под прямое управление профильных министерств для повышения эффективности и подотчетности, а также снижения избыточного давления на рыночную среду", – заключил Жубанов.

Ранее председатель Национального банка Казахстана высказался о возможности ликвидации ФНБ "Самрук-Казына".