В Концепции новой инвестполитики важен социальный аспект – Екатерина Смышляева

В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра страны депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила предусмотреть, в частности, в заключаемых инвестдоговорах раздел по социальным обязательствам.

Говоря о поручении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разработать Концепцию новой инвестиционной политики с учетом современных международных стандартов инвестирования, депутат подчеркнула необходимость рассмотрения деятельности инвесторов в контексте сохранения человеческого капитала и воздействия на природную и социальную экосистемы того региона, в который направляются инвестиции.

По словам Екатерины Смышляевой, это неотъемлемые составляющие самого быстро развивающегося международного стандарта в области инвестиционной политики – ESG, который активно используют инвесторы 193 стран мира.

Сегодня ни одно из трех существующих типов инвестиционных соглашений не содержит раздела по социальным обязательствам инвесторов в отношении работников предприятий. И если отечественные компании, как правило, выполняют эти обязательства без формальных договоров, то этого нельзя сказать об иностранных инвесторах. При мониторинге исполнения инвестсоглашений берется во внимание только один социальный показатель – количество созданных рабочих мест, без учета их качества. Екатерина Смышляева

Как отметила депутат Мажилиса, качественное рабочее место предполагает постоянную занятость, достойную и справедливую оплату труда, социальный пакет. Кроме того, работники должны иметь возможность повышать квалификацию и развиваться.

Важным критерием также выступает управление трудовыми ресурсами.

Больше половины валового притока инвестиций – это добыча. После того, как заканчивается ресурс месторождения, мы получаем «мертвые» с точки зрения социально-экономического развития населенные пункты и безработных людей. О переподготовке работников и их трудоустройстве необходимо думать задолго до планируемого ухода инвестора и делать это с его участием. Екатерина Смышляева

Мажилисмен также акцентировала внимание на отсутствии единообразия в подходах к оценке социальной ответственности инвесторов.

По словам Смышляевой, предприятия с качественными рабочими местами и ответственной политикой в отношении человеческого капитала имеют тот же пакет льгот, что и предприятие, которое не решает этих вопросов.

Поэтому закрепленные соглашениями обязательства необходимы не только государству, но и самим потенциальным инвесторам. Это может значительно улучшить инвестиционный климат и упростить процедуру заключения инвестиционных соглашений. Екатерина Смышляева

В связи с этим мажилисмены предлагают в рамках разработки новой Концепции инвестиционной политики, во-первых, пересмотреть структуру вновь заключаемых соглашений, предусмотрев в них раздел по социальным обязательствам, в котором обозначить требования к качеству создаваемых рабочих мест, порядок участия предприятий в системе социального партнерства, порядок участия инвесторов в решении острых потребностей регионов в сфере здравоохранения и образования (например, через фонды).

Во-вторых, в новой информационной системе учета инвестиций предусмотреть модуль мониторинга социальной политики инвесторов.

По мнению депутатов Мажилиса, для социально ответственных инвесторов необходимо рассмотреть возможность предоставления дополнительных льгот.