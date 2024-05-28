Екатерина Смышляева: Цифровизация может сделать нас хозяевами, а может – и рабами цифрового мира

Вся наша жизнь сегодня помещается в смартфоне. Каждое действие оставляет цифровой след в виде данных. Так вот, в РК собираются поменять принципы управления данными, чтобы обеспечить правовые коридоры внедрения новых технологий, рассказала Zakon.kz депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева.

В Казахстане вносятся существенные поправки в законодательство, регулирующее вопросы статистики и управления данными. 29 мая 2024 года депутаты Мажилиса Парламента РК рассмотрят на пленарном заседании во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики и управления данными". Документ инициировали и подготовили парламентарии. Для Zakon.kz новеллы прокомментировала депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева.

Электронное правительство будет работать лучше

Чем обусловлены поправки в законодательство в сфере управления данными? Как они в конечном счете повлияют на жизнь казахстанцев? Изменится ли, в частности, работа действующих цифровых сервисов, например, "Электронного правительства"?

Да, пакет изменений в проекте действительно касается завершающего этапа перехода на платформенную модель цифровизации (платформа "электронного правительства"). Что именно будет сделано:

устранят межведомственные барьеры для обмена данными при автоматизации деятельности госорганов и осуществления аналитики данных;

администраторы информационных систем получат возможность создавать свои программные продукты на платформе;

сократится время на разработку программ;

уйдет проблема несвоевременной и неправильной интеграции.

Если подытожить: мы наконец-то уйдем от принципа "кто во что горазд" при внедрении государственных информационных систем. Цифровые сервисы и информационные системы для предоставления населению и бизнесу государственных услуг будут работать быстрее и по единым технологическим стандартам.

"Но надо сказать вот о чем. Эффект от изменений в этой сфере для каждого человека очевиден, но он косвенный. Данные поправки не имеют такого прямого действия, как, скажем, изменение правил дорожного движения, отмена или введение налога, изменения в образовании или здравоохранении. Но по своему значению очень важны. Именно анализ данных сегодня влияет на принятие решений во всех перечисленных примерах". Екатерина Смышляева

Почему это происходит? Мы наблюдаем активные процессы цифровой трансформации всех отраслей нашей жизни. От государственных услуг до банковских платежей. Вся наша жизнь сегодня помещается в смартфоне. При этом каждая наша операция оставляет цифровой след в виде данных, которые копятся.

Приведу только несколько фактов. В 2023 году объем генерируемых данных в мире составил около 120 зеттабайт, к 2025 году прогнозируется его увеличение до 181 зеттабайта. Рынок программного обеспечения по управлению и обработке данных составил в 2023 году более 125 млрд долларов.

Другой момент – это развитие интернета вещей. Миллионы приборов в мире в онлайн-режиме производят данные, которые анализируются и используются. Например, приборы и счетчики.

Как следствие бурного роста массивов информации возникает необходимость в новых подходах к ее хранению. С одной стороны речь об инфраструктуре в виде центров обработки данных (физическая), с другой набирают обороты облачные системы, которые не требуют затрат на собственные сервера, а могут предоставить сервисы по хранению и обработке больших данных.

"Адекватное регулирование в области управления данными может обеспечить правовые коридоры внедрения новых технологий и сохранить баланс между инновационностью и безопасностью. Ведь данные могут сделать нас хозяевами, а могут – рабами цифрового мира". Екатерина Смышляева

В проекте закона рассматриваются как общие подходы к управлению данными, так и условия применения современных технологий в статистике, что позволит ей стать достовернее и объективнее.

Разделение полномочий Минцифры и Нацстатистики

Благодаря законодательным изменениям в Казахстане создается второй цифровой драйвер: к Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в качестве уполномоченного добавляется Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. В чем смысл этой реформы? Почему нужны два "цифровых" органа? Как будут распределяться их полномочия?

Да, согласно предлагаемым подходам Бюро национальной статистики действительно становится цифровым ведомством. Такое поручение дал глава государства. Однако оно никак не конкурирует с Министерством цифрового развития в плане "цифровых" компетенций. Речь только об управлении данными в части их качественных характеристик и только в отношении определенных видов.

На самом деле у нас и сегодня далеко не одно министерство исполняет функции, связанные с управлением данными. Например, в отношении секретных данных работают силовые органы, различного рода тайны администрируются финансовыми, налоговыми, социальными ведомствами (банковская, налоговая, медицинская).

Бюро национальной статистики – это организация, работа которой полностью зависит от первичной информации и связана исключительно с данными. Поэтому вполне логично, что часть проблем, связанных с их качеством, Бюро может и должно брать на себя.

С этим и связаны дополнительные полномочия и компетенции Бюро нацстатистики в проекте закона. За ним закрепляется ответственность за качество административных данных и, соответственно, контроль. Дистанционный, периодический и внеплановый, согласно общеустановленному порядку проверок. Данные, предоставляемые государственными органами, будут анализироваться и сверяться с данными из других источников как минимум по 4 критериям – точность, актуальность, достоверность, своевременность.

За МЦРИАП по-прежнему остаются полномочия по обеспечению технической и иных задач по реализации политики управления данными, а также сопровождению информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet" (офис цифрового правительства), работа которого тоже, по сути, построена на больших данных.

"А вообще, данные становятся неотъемлемой частью всех систем управления, базой для принятия решений, пищей для роста технологий (ИИ), словом, основой новых экономических и социальных реалий. Поэтому сегодня важно рассматривать данные как возобновляемый ресурс государства, который при правильном подходе может стать очень ценным". Екатерина Смышляева

Учитывая межведомственные моменты в работе с данными, было принято решение, что постановлением правительства будет утверждаться единый документ в сфере данных – политика в области управления данными. Этим документом будут регулироваться вопросы доступа к данным (если это не урегулировано иными законодательными актами, как, например, вопросы государственных секретов и различных видов тайн), особенности их хранения, требования к качеству и т.д.

Эталонные данные для статистики

Новеллами предлагаются новые понятия. Вот некоторые из них: национальная статистическая информация, национальные регистры, дата-контролер, альтернативные данные, продукт данных. Не могли бы объяснить их появление и что они означают?

Все новые понятия в проекте закона так или иначе связаны с повышением качества данных.

Для чего вводится понятие Национальные регистры? Это своего рода ячейки, в которых будут содержаться эталонные, то есть стопроцентно достоверные данные по различным отраслям. Они, с учетом современных технологий сбора, будут цифровыми и обновляться автоматически на основе поступающих административных данных. Сегодня уже проектируется 17 цифровых статистических регистров, обследованы базы данных государственных органов по сельскому хозяйству, промышленности, науке, образованию, здравоохранению, энергетики, финансов.

Для контроля их достоверности в административных источниках вводится проведение аудитов данных посредством контролеров.

Деятельность контролеров данных будет централизована для выявления некачественных данных. Для привлечения квалифицированных специалистов Бюро будет формировать команду на базе республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК".

"Все эти меры не только позволят повысить качество первичной информации, которая влияет на статпоказатели, но и сократят формы статистической отчетности. Их на сегодняшний день более 140. А за непредставление этих самых форм в срок или за некачественные сведения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. При правильной организации сбора информации и автоматизации этих процессов, необходимость запрашивать информацию уйдет". Екатерина Смышляева

Это позволит снизить нагрузку на респондентов, сделать оцифрованным процесс статистического производства.

Законопроектом вводится дополнительный источник данных – альтернативные данные. Их производят частные поставщики (альтернативные источники данных), такие как мобильные операторы, банки, субъекты естественных монополий, которые накапливают большой объем важной для государства информации.

Законопроектом также вводится понятие продукт данных и соответствующий реестр таких продуктов. Речь о результатах обработки альтернативных данных для нужд статистики. Это первый шаг к формированию структурированного рынка данных, а также определения его структуры в рамках статистической отрасли. Кроме того, продукты данных в отличие от первичных массивов имеют вполне конкретного автора и владельца.

Информация от банков и мобильных операторов

Отдельно хотелось бы остановиться на понятии альтернативных данных. Согласно законопроекту, данные будут предоставляться добровольно, по соглашению. Поясните, как предполагается привлечь к сотрудничеству банки и мобильных операторов? Вообще, для чего это нововведение?

Альтернативные данные будут предоставляться на основе соглашения сторон. Это добровольное взаимодействие, которое будет администрироваться Бюро национальной статистики.

В этом же проекте закона есть и обязательства по предоставлению обезличенных данных операторами, но только в случае чрезвычайных ситуаций и только уполномоченному органу. По статистике никаких обязательных решений нет.

"Для чего необходимо использование альтернативных данных в статистике? На сегодня в статистике используются только статистические данные и данные административных источников. И те, и другие формируется с большим участием человеческого фактора и весьма ограниченны. При этом огромные массивы автоматически накапливаемых данных не участвуют в анализе. Мировая практика показывает, что для верификации сведений, повышения объективности аналитических выводов такие большие данные являются бесценным источником". Екатерина Смышляева

Технологии не заоблачные, но облачные

Одной из целей поправок является, цитируем, "правовое регулирование центров обработки данных и порядка применения облачных технологий на территории РК"? Не могли бы прокомментировать чуть подробнее?

Правовое регулирование центров обработки данных и порядка применения облачных технологий на территории страны необходимо в связи с возрастающим объемом данных и необходимости развития инфраструктуры для их размещения и обработки. Об этом мы в цифрах говорили в начале беседы.

Так вот, основной составной частью информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей хранение и другие операции с данными, являются центры их обработки (ЦОДы). Они же – основа для бесперебойного функционирования облачных решений. Фактически компании, предоставляющие услуги облачных вычислений – это владельцы сетей крупнейших ЦОДов и соответствующего программного обеспечения.

Согласно проекту закона, центры обработки данных – это отдельно стоящие здания или специально оборудованные помещения, обеспечивающие бесперебойное функционирование вычислительного и телекоммуникационного оборудования, а также систем хранения и обработки данных.

При наших темпах цифровизации и планах по международному цифровому хабу нам необходимо развивать сеть ЦОДов. Развитие рынка центров обработки данных повысит темпы цифровой трансформации всех отраслей экономики страны, в том числе через углубление процессов автоматизации деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.

Именно инфраструктура хранения данных в перспективе может стать точкой притяжения инвестиций.

Поэтому ЦОДы в проекте закона были выделены в отдельную категорию объектов, введен институт добровольного национального технического аудита для небольших центров, которым не требуется международная аккредитация.

Что касается облачных вычислений, то согласно проекту закона — это технологии обработки цифровых данных, с помощью которых ресурсы предоставляются пользователям как онлайн-сервис.

"И здесь есть нюансы в их использовании, связанные с ответственностью и границами внедрения технологии. Поэтому политику приоритетности использования облаков в отношении разных видов процессов и данных будет определять правительство. Также проектом закона оговорен ряд особенностей в отношении поставщиков облачных сервисов". Екатерина Смышляева

В целом же изменения позволят безопасно и правомерно использовать технологию как для нужд государственных организаций, так и в частной среде.