Регулировать майнинг в Казахстане предложил депутат

Обращаясь к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру на пленарном заседании Мажилиса, депутат отметил, что, по оперативным данным Системного оператора, объем потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7%.

В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%. В связи с ростом потребления электроэнергии имел место перегруз в сетях 500 кВ АО «КEGOC» в направлении Север-Юг. Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей казахстанской энергосистемы. Однако много лет мы слышали заверения энергетических компаний о том, что у нас имеется большой профицит электроэнергии. Депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Ержан

По его словам, это же утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении работы на территории страны майнинговых компаний.

Не секрет, что майнинговая индустрия является одной из самых энергоемких. Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделали Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка. Однако оптимистичные заявления Министерства энергетики о мифическом профиците, отсутствие у государственного администратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры. Мажилисмен Кудайберген Ержан

Так, фермы были размещены по республике хаотично, без учета сбалансированности энергетической системы. Например, майнинговая ферма появилась на Шардаринской ГЭС, в энергодефицитной Туркестанской области.

Майнеры потребляют 8 МВт электрической энергии по 11 тенге за кВт, при этом бюджетные организации и население платят 15-21 тенге. Также не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга, поэтому вычислительные центры в размещении и потреблении никто не останавливал. Не была подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии.

По действующему законодательству в Казахстане добыча и оборот критовалюты запрещены. Как в таком случае работает наша криптоидустрия? Все крупные майнеры арендуют наши энергетические мощности для осуществления так называемого облачного (удаленного) майнинга. Формально не нарушая закон. Деятельность таких дата-центров носит уведомительный порядок. Официально работают и платят налоги сейчас порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 Мегаватт. Основной же объем потребления приходится на «серых» нелегальных майнеров и составляет более 1400 Мегаватт. Депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Ержан

Итогом однобокого регулирования стало то, что «белых» майнеров энергооператор в случае возникновения дефицита отключает от системы, как это было сделано 24 января.

А на нелегальных майнеров у КEGOC, что называется, «управы нет». Они в любом случае продолжают «перегружать» энергосистему. Серые майнеры уходят от налогов, а все «нажитое непосильным трудом» криптоимущество конвертируется на иностранных биржах. Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает от развития такой прогрессивной индустрии. За исключением одной тенге с киловата – налоговый сбор, который крайне сложен и непрозрачен в администрировании и платится исключительно белыми майнерами. Налицо явный пробел в законодательстве. Мажилисмен Кудайберген Ержан

Для его устранения в конце прошлого года депутатами разработан законопроект «О цифровых активах в РК». В этом документе предложен механизм регулирования работы майнеров. Он предполагает лицензирование деятельности майнинговых дата-центров, введение квотирования и приоритетности в выделении электроэнергии для новой индустрии.

Предложены нормы по борьбе с серыми майнерами. Разработаны уточнения в налоговое законодательство.