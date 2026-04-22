В Казахстане предложили платить блогерам за продвижение культуры

Фото: Zakon.kz
Депутат Кудайберген Бексултанов на пленарном заседании Мажилиса рассказал, как можно снизить уровень агрессии в обществе, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что правительству необходимо вмешаться в вопросы формирования общественной этики и культуры речи, так как сегодня, как он выразился, наблюдается "эрозия моральных фильтров".

"Грубость, агрессия и нецензурная лексика становятся обыденностью, подрывая основы нашего культурного кода. Мировой опыт показывает эффективность программ морального воспитания и создания этичной среды. Например, в Японии моральное воспитание – Дотоку – является обязательным предметом в школах, где оценивается социальная ответственность. В Финляндии реализуются программы противодействия агрессии и буллингу, фокусирующиеся на создании безопасной и этичной среды в образовании", – сказал он.

Для системного решения вопроса он предлагает правительству реализовать следующий комплекс мер. В частности, для оперативного выявления фактов нарушения общественного порядка интегрировать системы видеонаблюдения "Сергек" с алгоритмами распознавания агрессивного поведения, а также внедрить индекс общественной культуры для регионов путем проведения ежегодного независимого социологического замера уровня "речевой экологии" и безопасности в регионах. Результаты опроса, по его словам, должны влиять на рейтинг акимов.

Он также предлагает модернизировать образовательный процесс через внедрение модулей по культуре речи и этикету, интеграцию принципов Абая и обязательное тестирование на навыки ненасильственной коммуникации.

"Предлагаем сместить акцент государственного заказа на создание контента, популяризирующего образ интеллигентного и успешного казахстанца. Культурное поведение должно стать признаком высокого социального статуса. Также необходимо предусмотреть выделение грантов для блогеров и инфлюенсеров, пропагандирующих культуру речи и знание национальной литературы", – добавил парламентарий.

В целом, по словам депутата, в Казахстане необходимо создать среду, где быть культурным престижно, а быть хамом – социально и экономически невыгодно.

27 июня 2025 года в МВД разъяснили рассылки в чатах о грозящих родителям штрафах за маты детей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
