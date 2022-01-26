Самые ожидаемые кинопремьеры 2022 года

Устраиваемся поудобнее и составляем список #mustwatch 2022 года. В 2021 году у зрителей не было полноценной возможности насладиться кинопремьерами: карантинные меры и локдауны сделали свое дело.

Тем не менее, киноиндустрия вновь набирает обороты, привязывая людей к экранам кинотеатров. И 2022 год не исключение: перед зрителем предстанет множество захватывающих интригующих фильмов.

Zakon.kz предлагает вашему вниманию список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года.

«Смерть на Ниле»

Детектив, снятый по мотивам романа Агаты Кристи, расскажет нам об убийстве, совершенном на корабле. Дело ведет детектив Эркюль Пуаро, он пытается добраться до истины загадочного преступления, совершенного на, казалось бы, безобидном круизе по Нилу.

«Бэтмен»

Мэтт Ривз решился «освежить» и перезапустить историю о рыцаре справедливости из Готэм-сити. На этот раз Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон. Кинокартина частично основана на комиксе Фрэнка Миллера «Год первый», который когда-то лег в основу картины «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Третья из пяти запланированных частей-приквелов к волшебной франшизе «Гарри Поттер». Известный магический ученый Ньют Саламандер собирает команду волшебников и волшебниц, чтобы противостоять темному магу Геллерту Грин-де-Вальду. Действие нового фильма развернется во времена Второй мировой войны.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Действие фильма разворачивается сразу же после событий фильма «Человек-паук: нет пути домой» и первого сезона сериала «Локи». Стрэндж случайно открывает портал в мультивселенную, где обнаруживает собственную альтернативную и злую копию — доппельгангер намеревается во что бы то ни стало завоевать Землю. За помощью в борьбе со злом Стрэндж обращается к Ванде Максимофф.

«Аватар-2»

Долгожданный сиквел фантастического фильма Джеймса Кэмерона выйдет на экраны в 2022 году. Согласно сюжету, главные герои Джейк и Нейтири обзавелись большой семьей и детьми. Однако помимо Нетей, Лоак и Туктири они вынужденно принимают еще одного ребенка — родившегося на военной базе планеты Пандора Майлза Сокорро. Мальчишка не смог отправиться на Землю, поскольку был еще слишком мал. Мать Нейтири, разумеется, видит в приемном сыне потомка своих заклятых врагов, некогда разрушивших ее дом и убивших отца. Предчувствие не обманывает героиню Зои Салдана: выясняется, что человеческие захватчики намерены довести дело до конца и завоевать Пандору.