Пульт в руки: самые ожидаемые кинопремьеры 2024 года

Кинокритики обещают, что наступивший 2024 год будет богатым на долгожданные кинопремьеры. Новые сюжеты, персонажи, истории – все это, и даже более, скоро будет радовать зрителей с больших экранов. Топ 10 -фильмов, которые особенно ждут любители кино, в подборке Zakon.kz.

"Пчеловод"

Адам Клэй — правительственный агент в отставке, ранее работавший на могущественную секретную организацию под кодовым названием "Пчеловоды". Когда заботившаяся о нем добрая женщина однажды становится жертвой мошенничества и убивает себя, одержимый местью главный герой начинает единоличную и безжалостную войну, чтобы заставить преступников ответить...

"Холоп 2"

Перевоспитание вчерашнего мажора Гриши удалось. Теперь парень особенно чутко относится к неадекватным выходкам золотой молодежи. Катя — большая любительница потусить, выпить и сесть за руль в нетрезвом виде. Мама Кати — чиновница, привыкшая во всем потакать дочери и "отмазывать" в критических ситуациях. Девушка чувствует полную безнаказанность, пока не знакомится с Гришей. Молодой человек легко может отправить Катю в другое время, где обучают хорошим манерам.

"Каменщик"

Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, давно покинувший службу. Когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить управление, герой вынужден вернуться в игру. Вместе с напарницей Кейт они должны остановить противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.

"Дэдпул 3"

Для любителей комиксов и киновселенной Марвел 2024 год запомнится третьей частью фильма о болтливом наемнике Дэдпуле. В фильме также появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана. Кроме того, в проект вернулись и другие актеры из предыдущих фильмов о Дэдпуле: Лесли Аггамс вновь сыграла Слепую Эл, пожилую соседку Уилсона по комнате, Каран Сони — Допиндера, поклонника Дэдпула и таксиста, являющегося де-факто шофером супергероя. "Дэдпул 3" должен выйти в прокат в США 26 июля 2024 года.

"Кунг-фу панда 4"

Став духовным наставником Долины Мира и нуждаясь в преемнике на должности Воина Дракона, По знакомится с лисицей по имени Чжэнь, которой не нравится, что ее будет тренировать По. Пока они сближаются друг с другом, злая колдунья, известная как "Хамелеон", призывает множество злодеев из прошлого. Стремясь найти способ победить Хамелеона, По и Чжэнь покидают Долину Мира и впервые отправляются в большой город. "Кунг-фу панда 4" выйдет в прокат 8 марта 2024 года.

"Дюна: фильм второй"

Потеряв все, Пол Атрейдес ищет поддержки у населения Арракиса — фрименов. Ему нужно познать их обычаи и понять, как выживать на планете-пустыне. Только так он может положить конец правлению Харконненов и преобразить Дюну. Но в своих видениях Пол видит лишь страшное будущее: за победой над Великим Домом барона Владимира грядет Священная война во имя самого Атрейдеса, которая затронет всю Вселенную. Пол хочет предотвратить неизбежное, намереваясь закончить духовное преображение в пророка Муад’диба из местных легенд.

"Воздух"

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц — совсем юных, необстрелянных и не совсем понимающих, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но постепенно они доказывают, что могут воевать не хуже мужчин. Премьера фильма состоялась 26 октября 2023 года на 36-м Токийском международном кинофестивале. "Воздух" участвовал в основном конкурсе смотра. Выход фильма в прокат запланирован на 18 января 2024 года.

"Гладиатор 2: Судный день"

Действие фильма "Гладиатор" разворачивается в Риме во время правления императора Коммода (180-192 годы), происходит через 20 лет, в 200 году. Главный герой фильма — племянник Коммода Луций. Запланированная дата выхода фильма в прокат — 22 ноября 2024 года.

"Планета обезьян: Новое царство"

Спустя много поколений после событий фильма "Планета обезьян: Война" в оазисе, куда Цезарь привел своих собратьев, появилось множество кланов обезьян, а люди одичали. Вождь обезьян — Проксимус Цезарь — извращает наследие Цезаря, чтобы поработить другие кланы в поисках последних следов человеческих технологий, а шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с молодой девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу и обезьян, и людей. Премьера фильма "Планета обезьян: Новое царство" состоится 24 мая 2024 года.

"Годзилла и Конг: Новая империя"

Годзилла и Конг: Новая империя" – американский фильм о монстрах режиссера Адама Вингарда. Сиквел фильма "Годзилла против Конга", пятый фильм в медиафраншизе "MonsterVerse" компании Legendary Pictures, фильм о Годзилле, полностью снятый американской киностудией. Премьера фильма запланирована на 12 апреля 2024 года.





Это еще не все кинопремьеры, которые нас ждут в 2024 году. Большинство киностудий до сих пор держат в секрете дату официального выхода своих картин и мультфильмов. Но уже понятно, что в следующем году казахстанцам есть из чего выбирать, а значит, пора бежать за билетами в кинотеатр и наслаждаться просмотром.