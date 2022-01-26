Правительство использует недостоверную статистику при принятии решений – депутат

По его словам, январские события выявили и обнажили проблемы, копившиеся последние годы. Кроме того, показали реальную разницу между декларируемыми статистическими данными и фактическим положением дел.

К примеру, весь прошлый год Национальный банк твердил о том, что уровень инфляции не превышал 8%, а рост цен на продукты питания составлял не более 20%. Но каждый знает, что протесты мирных демонстрантов в январе начались именно на почве роста цен.

Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики. Она должна быть зеркальным отражением всего происходящего в стране, а у нас она оказалась в большинстве случаев нарисованной. В подтверждение этого нам кажется, что только статисты не слышали о подорожании продуктов в августе-сентябре. А некоторые строительные материалы подорожали в 2,5 раза, и цены на них по сей день остались на том же уровне. В то же время Министерство торговли заявило, что общий рост цен не превысил 12%. И ни одни из этих данных не были опровергнуты Национальным бюро статистики, а были приняты за норму. Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев

Мажилисмен отметил, что такая же ситуация и с данными по зарплатам. Так, в Национальном бюро статистики сообщают, что средняя заработная плата в стране составляет 257 тыс. тенге, а среднедушевые номинальные доходы населения – около 131 тыс. тенге. Но, по словам депутата, нужно быть откровенными, ведь этим цифрам не верят сами статисты, не говоря уже о простых гражданах.

По данным того же бюро, численность безработных в Казахстане в 2021 году составила 4,9%, то есть около 451 тыс. человек. Среди них около 78 тыс. – безработная молодежь.

Эти цифры наглядно показывают, что статистика – это одно, а реальная ситуация – это совсем другое. К примеру, в ноябре 2021 года нами было отмечено, что число безработных в стране значительно выше, а уровень безработицы среди молодежи в ней скрыт различными придуманными показателями. Кроме того, в начале того же года мы говорили о 12 тыс. нелегально работающих казахстанцев в Корее. Но эти предложения и предупреждения с нашей стороны были мягко проигнорированы со стороны правительства, которое отправило пустую отписку со словами «учитываем, видим, делаем». Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев

Депутат считает, что уже давно пора поменять определения и использование завуалированных терминов – низкая экономическая активность, самозанятые граждане, молодежь категории NEET. Они должны рассматриваться как безработные, и только тогда определится реальный процент безработных в стране.

Еще один вопрос вызывает количество людей, проживающих в городах республиканского значения. Недавняя национальная перепись показала, что в Алматы проживает более 2,1 млн человек, в Шымкенте – 1,1 млн человек. В действительности же в Алматы проживает не менее 2,5 млн человек, а в Шымкенте – 1,5 млн. Получается, что эти люди есть, но в данных национальной статистики их нет.

Ясно видим, что в вопросе общей статистики отсутствуют системные исследования, как прогнозирование и анализ. Этот цифровой дисбаланс существенно мешает работе акиматов, что приводит к некорректным и даже системным ошибкам при принятии решения социально-экономического характера. А это опять-таки приводит к социальному напряжению. Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев

Вместе с тем на национальную перепись с 2018 по 2021 год было потрачено около 9 млрд тенге бюджетных средств. Эта сумма, как и само качество проведения переписи, вызывает много вопросов.