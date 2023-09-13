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Депутата ужаснула статистика преступлений против детей в Казахстане

Депутата ужаснула статистика по преступлениям против детей в Казахстане Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании ужаснулся статистике преступлений против детей в Казахстане. По его словам, нужно ужесточить наказание за их совершение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев с сожалением отметил, что каждый день казахстанцы читают новости об ужасных преступлениях, совершенных против детей.

"Ежегодно в стране совершается около двух тысяч преступлений против детей. То есть ежедневно регистрируется не менее шести преступлений. Это ужасная статистика! Пока я писал этот парламентский запрос, я ужаснулся, прочитав новость об изнасиловании ученицы пятого класса в одной из школ Акмолинской области. Такие события все чаще происходят в нашем обществе. Мы убедились, что применение наказания в виде ограничения свободы при таких преступлениях неэффективно. Мы, выпустив преступника на свободу, сами создадим ему условия для совершения нового преступления. Подтверждением моих слов может стать смерть маленькой Еркежан в селе Жибек жолы", – указал Елнур Бейсенбаев.

Мажилисмен заявил, что фракция партии Amanat будет держать этот вопрос на контроле. Он также сообщил о планах внести необходимые изменения в законодательство, ужесточив наказание за преступления против детей. 

1 сентября глава государства потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

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