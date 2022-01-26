Перуашев поднял вопрос о частной монополии на подъездные ж/д пути

Соответствующий депутатский запрос мажилисмен адресовал премьер-министру, Генеральному прокурору и в Агентство по защите и развитию конкуренции.

Особое внимание парламентарий уделил частной монополии на подъездные железнодорожные пути.

В партию «Ак жол» поступают обращения предприятий о подобном беспределе из Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской и других областей. Они недоумевают, каким образом монополисты оказались владельцами подъездных путей в обход самих предприятий, которые расположены на этих ветках и сами готовы были выкупить свои участки. Однако теперь в случае несогласия с завышенными тарифами монополия просто перекрывает железнодорожные ветки, блокирует предприятия и лишает производство и подвоза материалов, и вывоза продукции. Азат Перуашев

Критичность ситуации заключается и в том, что монополист, используя судебные тяжбы, захватил еще больше объектов, доведя их число до более 300, а также повсеместно многократно поднимает тарифы.

Предприниматели приводят примеры, когда доставить груз за тысячи километров из Актау до Кокшетау обходится дешевле, чем затем его же с магистрали по подъездному пути подать до предприятия. Доходит до того, что заводам дешевле самим построить новые подъездные пути в обход «захваченных» путей. Природа действий одна: ничего не создавая самим, облагать данью реальных производителей. Так, по расчетам бизнеса, каждое предприятие вынуждено платить монополистам до 100 млн тенге в год. Притом, что на каждом подъездном пути находится несколько предприятий, как на участке «Промышленный» в Алматы, где расположены 38 заводов, отправляющих и принимающих тысячи вагонов. Только с этого участка монополисты собирают около 3 млрд. тенге в год, а в целом по стране речь идет о сотнях миллиардов тенге. И все эти расходы ложатся в себестоимость и цену товаров, прямо влияют на инфляцию. Азат Перуашев

Напомнив о поручении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разобраться с проблемой, парламентарий подчеркнул, что монополисты только расширили свои масштабы.