На матч Казахстан – Италия на Евро-2022 пустят болельщиков

Эту новость подтвердили на пресс-конференции представители футбольного союза Нидерландов. Тем самым с 26 января болельщики смогут присутствовать на решающих матчах группового этапа Евро-2022, а также на играх плей-офф.

Это фантастическая новость, мы все это время сохраняли надежду на то, что правительство ослабит меры и рассмотрит различные сценарии. Наконец, двери открыты для зрителей. Это отличная новость для болельщиков, которые теперь имеют возможность наблюдать за Чемпионатом Европы воочию, а также для всех команд, сотрудников и всех, кто усердно работал над этим событием. Футзал заслуживает большего, и я рад, что теперь мы наконец-то можем открыть двери для просмотра матчей лучших команд Европы, пусть и для ограниченного числа посетителей. Директор Евро-2022 Гейс де Йонг

Таким образом, казахстанские фанаты футзала смогут поддержать свою сборную на ближайшей игре с итальянцами 28 января. Продажа билетов на матчи Евро-2022 начнется 26 января.

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