В Акмолинской области дети с особыми потребностями занимаются пара-карате

По информации управления внутренней политики, в 2014 году, окончив Сергелинский медицинский колледж в соседнем Узбекистане, Гулжахан переехала в Казахстан на постоянное место жительство, получила кредит на приобретение жилья по программе «С дипломом в село».

Как рассказывает сама Гулжахан, спортом она увлекается с детства, занималась разными видами спорта, но больше всего увлекло каратэ.

Этим видом спорта я увлекаюсь уже более 20 лет, участвовала в различных республиканских и международных соревнованиях, имею черный пояс - первый дан. Спорт - это другая жизнь, другой мир. Я думаю, что каждый человек должен стараться заниматься активным видом спорта, духовно и физически укреплять себя. Отец всегда говорил, что нужно заниматься определенным видом спорта для того, чтобы в будущем быть сильным. Гулжахан Кусаинова

Благодаря ее упорству и целеустремленности, ребята из клуба «Арай» участвовали и были призерами на областных, республиканских и международных соревнованиях. Уже есть два кандидата на мастера спорта - Малика Кусаинова и Виктория Никишина.

В копилке достижений золотая медаль на чемпионате Казахстана по пара-каратэ Карлыгаш Торемурат, которая входит в сборную страны.

Необходимо отметить, что и Гулжахан, несмотря на молодость, имеет много достижений в спорте и профессии. Она является победителем конкурса Проекта «Мир равных возможностей» в рамках программы «BIRGEMIZ: Sabaqtastyq», членом Ассоциации деловых женщин по Акмолинской области, обладателем серификатов республиканских семинар – тренингов по инклюзивному образованию.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Свою дальнейшую судьбу Гулжахан связывает с развитием спорта среди детей с особыми образовательными потребностями.