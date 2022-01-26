16:23 26.01.2022
В Нур-Султане отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности
Фото: pixabay
Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности, - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы.
Стоит отметить, что с 26 января в Алматы критический «красный» уровень террористической опасности сменился на высокий «оранжевый».