В Нур-Султане отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности

Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности, - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы.

Стоит отметить, что с 26 января в Алматы критический «красный» уровень террористической опасности сменился на высокий «оранжевый».