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Законодательство РК
16:23 26.01.2022

В Нур-Султане отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности

отмена высокого уровня опасности Фото: pixabay
Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности, - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы.

Стоит отметить, что с 26 января в Алматы критический «красный» уровень террористической опасности сменился на высокий «оранжевый».

Анастасия Московчук
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