16:30 26.01.2022
На Кубке Африки введено ЧП после трагедии с болельщиками
Фото: fifa.com
Руководитель Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе объявил о чрезвычайном положении на Кубке африканских наций, который в эти дни проходит в Камеруне, сообщает Zakon.kz.
Причиной данного решения стала трагическая давка болельщиков перед матчем команд Камеруна и Коморских островов, жертвами которой стали восемь человек.
Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры. Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех.Патрис Мотсепе
24 января 50 тысяч человек пытались пробиться на стадион «Олембе» в столице Камеруна – Яунде, где проходил матч Камерун — Коморские острова. Полиция и служба безопасности не сумели остановить толпу, и в результате давки погибли две женщины, один ребенок и пятеро мужчин. И еще около 50 человек числятся ранеными.
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