На Кубке Африки введено ЧП после трагедии с болельщиками

Причиной данного решения стала трагическая давка болельщиков перед матчем команд Камеруна и Коморских островов, жертвами которой стали восемь человек.

Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры. Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех. Патрис Мотсепе

24 января 50 тысяч человек пытались пробиться на стадион «Олембе» в столице Камеруна – Яунде, где проходил матч Камерун — Коморские острова. Полиция и служба безопасности не сумели остановить толпу, и в результате давки погибли две женщины, один ребенок и пятеро мужчин. И еще около 50 человек числятся ранеными.

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