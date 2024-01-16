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Действующие чемпионы Кубка Африки по футболу начали турнир с разгрома

Действующие чемпионы Кубка Африки начали турнир с разгрома Фото: Instagram/caf_online
Сборная Сенегала по футболу, действующий чемпион Кубка африканских наций 2021 года, успешно стартовала на нынешнем турнире, который в эти дни проходит в Кот-д'Ивуаре, сообщает Zakon.kz.

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"Львы Теранги" в первом туре КАН-2024 не имели особых проблем с представителями Гамбии, забив в ворота соперников три безответных мяча. Победу сенегальцам принесли голы в исполнении Гуйе и Камара (дубль).

В других матчах стартового круга Камерун сыграл вничью с Гвинеей – 1:1, а футболисты Алжира разошлись миром с представителями Анголы, здесь также счет 1:1.

16 января на Кубке африканских наций начнутся поединки в подгруппах D и E. Откроют игровой день сборные Буркина-Фасо и Мавритании, затем на поле выйдут Тунис и Намибия, завершат программу Мали и ЮАР.

Нынешний розыгрыш Кубка Африки проходит на шести аренах Кот-д'Ивуара. Финальный поединок лучших команд африканского континента запланирован на 11 февраля. Действующий чемпион КАН – сборная Сенегала, которая три года назад в решающем матче по пенальти (4:2) обыграла Египет.

Ранее первый сюрприз на Кубке африканских наций 2024 года преподнесла сборная Мозамбика, которая сыграла вничью (2:2) с одним из фаворитов, представителями Египта.

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