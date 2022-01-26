Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:54 26.01.2022

О представлении декларации о доходах и имуществе госслужащими и их супругами напомнили в КГД

всеобщее декларирование Фото: pixabay
С 2022 года госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00). Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что в 2021 году завершился срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) первого этапа всеобщего декларирования. В рамках первого этапа декларация была представлена госслужащими и лицами, приравненными к ним, а также их супругами.

Представлять декларацию о доходах и имуществе эти лица будут ежегодно.

Отражению будут подлежать полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, сведения о приобретении или отчуждении имущества, деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами республики, а также имущество за пределами РК.Комитет госдоходов МФ РК

Декларацию о доходах и имуществе можно представить через «Кабинет налогоплательщика», мобильное приложение eSalyq Аzamat, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов, либо в ЦОН или направить по почте.

Срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц первого этапа на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа.

1 этап – с 1 января 2021 года:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

2 этап – с 1 января 2023 года:

  • работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

  • работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

3 этап – с 1 января 2024 года:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

  • индивидуальные предприниматели и их супруги.

4 этап – с 1 января 2025 года:

  • оставшиеся категории граждан.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях
25.01.2022
Энергосистема Казахстана восстановлена
25.01.2022
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
25.01.2022
В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»
26.01.2022
Смерть управляющего директора «Оператор РОП» расследует столичная полиция
26.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости