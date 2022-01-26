О представлении декларации о доходах и имуществе госслужащими и их супругами напомнили в КГД

В КГД напомнили, что в 2021 году завершился срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) первого этапа всеобщего декларирования. В рамках первого этапа декларация была представлена госслужащими и лицами, приравненными к ним, а также их супругами.

Представлять декларацию о доходах и имуществе эти лица будут ежегодно.

Отражению будут подлежать полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, сведения о приобретении или отчуждении имущества, деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами республики, а также имущество за пределами РК. Комитет госдоходов МФ РК

Декларацию о доходах и имуществе можно представить через «Кабинет налогоплательщика», мобильное приложение eSalyq Аzamat, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов, либо в ЦОН или направить по почте.

Срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц первого этапа на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа.

1 этап – с 1 января 2021 года:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

2 этап – с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

3 этап – с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

4 этап – с 1 января 2025 года: