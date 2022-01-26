17:41 26.01.2022
Отмена «красного» уровня террористической опасности – в Талдыкоргане убрали блокпосты
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Талдыкорганского гарнизона рассказали, что в городе прекращают работу блокпосты, сообщает Zakon.kz.
С отменой в Алматинской области «красного» уровня террористической опасности убрали блокпосты в Талдыкоргане. Военнослужащие Вооруженных сил возвращаются в пункты постоянной дислокации, – говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению пресс-службы Таразского гарнизона, подразделения регионального командования «Юг» завершили несение службы на блокпостах, установленных по периметру Тараза.
Военнослужащие возвращаются к задачам повседневной жизнедеятельности и плановой боевой учебе.