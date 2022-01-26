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17:41 26.01.2022

Отмена «красного» уровня террористической опасности – в Талдыкоргане убрали блокпосты

блокпосты Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Талдыкорганского гарнизона рассказали, что в городе прекращают работу блокпосты, сообщает Zakon.kz.
С отменой в Алматинской области «красного» уровня террористической опасности убрали блокпосты в Талдыкоргане. Военнослужащие Вооруженных сил возвращаются в пункты постоянной дислокации, – говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Таразского гарнизона, подразделения регионального командования «Юг» завершили несение службы на блокпостах, установленных по периметру Тараза.

Военнослужащие возвращаются к задачам повседневной жизнедеятельности и плановой боевой учебе.

Анастасия Московчук
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