Отмена «красного» уровня террористической опасности – в Талдыкоргане убрали блокпосты

С отменой в Алматинской области «красного» уровня террористической опасности убрали блокпосты в Талдыкоргане. Военнослужащие Вооруженных сил возвращаются в пункты постоянной дислокации, – говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Таразского гарнизона, подразделения регионального командования «Юг» завершили несение службы на блокпостах, установленных по периметру Тараза.

Военнослужащие возвращаются к задачам повседневной жизнедеятельности и плановой боевой учебе.