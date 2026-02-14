#Казахстан в сравнении
События

Лавинная опасность: в горах Алматы устанавливают блокпосты

блокпост, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 16:01 Фото: ДЧС Алматы
В связи с лавинной опасностью в горах Алматы установлены блокпосты, сообщает Zakon.kz.

О выставлении блокпостов в горах сообщил Департамент по ЧС города Алматы.

"В горной местности города Алматы сохраняется повышенный уровень лавинной опасности. В связи с этим ГУ "Казселезащита МЧС РК" и ДЧС Алматы рекомендуют гражданам строго соблюдать меры предосторожности, временно воздержаться от посещения горных районов, а также информирует о выставлении блокпостов на лавиноопасных участках в целях обеспечения безопасности населения".

Дополнительно сообщается, что проезд по автодороге, проходящей через лавиноопасные участки, временно закрыт до стабилизации лавинной обстановки.

"При планировании пребывания в горной местности просим учитывать складывающиеся погодные условия и официальные предупреждения уполномоченных служб".

Ранее застрявших в грязи и снегу водителей эвакуировали вертолетом в области Жетысу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
