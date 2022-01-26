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18:44 26.01.2022

Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью

МИД РФ, НАТО, потерял свзяь с реальностью Фото: Facebook/Russian Foreign Ministry - МИД России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Zakon.kz.

Так российский министр прокомментировал слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность дальнейшего расширения на восточном фланге, передает ТАСС.

Я уже давно не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров

По его словам, Россия видит, что западные коллеги находятся «в военном угаре». Также Лавров указал на то, что Запад не знает, как выбраться из тупика, в который сам себя загнал.

Он добавил, что Запад намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины. По словам главы внешнеполитического ведомства России, именно поэтому западные страны объявили об эвакуации своих дипломатических работников с территории Украины.

Ранее Лавров сообщил о желании США и Запада обеспечить себе односторонние преимущества. По его мнению, Вашингтон ставит свои интересы превыше всего. Также министр считает, что западные страны подталкивают киевский режим к прямым провокациям в отношении России.

25 января Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. Он отметил, что НАТО не будет размещать боевые силы на Украине, однако не допустит какого-либо непонимания относительно своей готовности защищать союзников.

Константин Вноровский
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