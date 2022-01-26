Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью

Так российский министр прокомментировал слова Столтенберга о том, что военный альянс изучает возможность дальнейшего расширения на восточном фланге, передает ТАСС.

Я уже давно не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров

По его словам, Россия видит, что западные коллеги находятся «в военном угаре». Также Лавров указал на то, что Запад не знает, как выбраться из тупика, в который сам себя загнал.

Он добавил, что Запад намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины. По словам главы внешнеполитического ведомства России, именно поэтому западные страны объявили об эвакуации своих дипломатических работников с территории Украины.

Ранее Лавров сообщил о желании США и Запада обеспечить себе односторонние преимущества. По его мнению, Вашингтон ставит свои интересы превыше всего. Также министр считает, что западные страны подталкивают киевский режим к прямым провокациям в отношении России.

25 января Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. Он отметил, что НАТО не будет размещать боевые силы на Украине, однако не допустит какого-либо непонимания относительно своей готовности защищать союзников.