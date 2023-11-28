Когда Украина будет в НАТО, Финляндия закрыла границу с Россией: что происходит вокруг Киева
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел сделал ряд важных заявлений по Украине, сообщает Zakon.kz.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина cтанет членом НАТО при условии, что она сумеет провести необходимые реформы. По его словам, все страны, входящие в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. На встрече НАТО-Украина будут согласованы рекомендации реформ, которые помогут ей стать полноправным членом союза. При этом Столтенберг подчеркнул, что полноправное членство в разгар войны невозможно, несмотря на постоянное сближение Украины и НАТО.
- Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен пообещал журналистам, что госсекретарь Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе подтвердит готовность продолжить поддержку Украины.
- За последнюю неделю Финляндия почти полностью закрыла границу с Россией, оставив лишь один КПП в трех часах езды от Мурманска. Причиной закрытия остальных семи погранпунктов в Хельсинки называют наплыв искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Теперь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что, возможно, придется принять дополнительные меры, чтобы остановить необычно большое число просителей убежища из России, которые являются гражданами третьих стран. Агенство Reuters сообщает, что по мнению Орпо, это может быть спланированной акцией.
- Государственное бюро расследований Украины завершило следствие по авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло высшее руководство МВД. 18 января 2023 года в пригороде Киева упал вертолет, погибли 10 человек, находившиеся на борту, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще четыре человека, в том числе ребенок, погибли на земле. По данным следствия, к катастрофе привели грубые нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
- Судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна ограничено из-за непогоды, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
- Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях, сообщил президент Зеленский. По его словам, в частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы.
- В Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на передовую. Об этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью британской газете The Guardian.
- Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) нашел для Киева более 7,5 миллиарда евро финансовой помощи. Такую сумму собранных средств назвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом инвестбанка Вернером Хойером.
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