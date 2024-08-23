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Законодательство РК

Обещал машины и мопеды из Китая: полиция Алматы ищет жертв подозреваемого в мошенничествах

Полиция Алматы ищет жертв подозреваемого в мошенничествах, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 11:05 Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы задержала подозреваемого в мошенничествах и ищет пострадавших от его действий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Алмалинского района 23 августа 2024 года, на данном этапе расследования на счету 31-летнего жителя Алматы девять обманутых. Но не исключено, что их может быть больше.

"Как следует из заявлений потерпевших, мужчина, обещая поставку из КНР автомашин и мопедов, получал оплату за заказ и не выполнял обязательства. В настоящее время объективные обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем проводится работа по установлению других граждан, которые могли пострадать от преступных действий подозреваемого", – уточнил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее мы писали о жителе Акмолинской области, которого мошенники уговорили взять многомиллионный кредит.

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