Обещал машины и мопеды из Китая: полиция Алматы ищет жертв подозреваемого в мошенничествах

Полиция Алматы задержала подозреваемого в мошенничествах и ищет пострадавших от его действий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Алмалинского района 23 августа 2024 года, на данном этапе расследования на счету 31-летнего жителя Алматы девять обманутых. Но не исключено, что их может быть больше.

"Как следует из заявлений потерпевших, мужчина, обещая поставку из КНР автомашин и мопедов, получал оплату за заказ и не выполнял обязательства. В настоящее время объективные обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем проводится работа по установлению других граждан, которые могли пострадать от преступных действий подозреваемого", – уточнил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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