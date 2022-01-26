Арыстангани Заппаров назначен главой ДП Алматинской области

Это приказ министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента.

Говорится, что назначение сделано с учетом сложившейся криминогенной обстановки для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан.

Арыстангани Заппаров родился 7 ноября 1969 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (1993);

Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан (2002).

Трудовой стаж:

Работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД г. Алматы (1993-2001).

Работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010).

Начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012).

Начальник гор. органов ДВД г. Алматы и Акмолинской области (2012-2013).

Начальник Управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014-2014).

Заместитель начальника Департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016).

Первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017).

Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019).

Начальник Департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019).

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (с 19.07.2019).