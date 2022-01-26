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Законодательство РК
20:30 26.01.2022

Арыстангани Заппаров назначен главой ДП Алматинской области

Назначен начальником ДП Алматинской области Фото: пресс-служба МВД РК
Новым начальником ДП Алматинской области назначен экс-заместитель главы МВД РК Арыстангани Заппаров, сообщает Zakon.kz.

Это приказ министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента.

Говорится, что назначение сделано с учетом сложившейся криминогенной обстановки для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан.

Арыстангани Заппаров родился 7 ноября 1969 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (1993);

  • Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан (2002).

Трудовой стаж:

  • Работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД г. Алматы (1993-2001).

  • Работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010).

  • Начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012).

  • Начальник гор. органов ДВД г. Алматы и Акмолинской области (2012-2013).

  • Начальник Управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014-2014).

  • Заместитель начальника Департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016).

  • Первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017).

  • Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019).

  • Начальник Департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019).

  • Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (с 19.07.2019).

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