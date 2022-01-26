Арыстангани Заппаров назначен главой ДП Алматинской области
Это приказ министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента.
Говорится, что назначение сделано с учетом сложившейся криминогенной обстановки для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан.
Арыстангани Заппаров родился 7 ноября 1969 года в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (1993);
Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан (2002).
Трудовой стаж:
Работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД г. Алматы (1993-2001).
Работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010).
Начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012).
Начальник гор. органов ДВД г. Алматы и Акмолинской области (2012-2013).
Начальник Управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014-2014).
Заместитель начальника Департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016).
Первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017).
Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019).
Начальник Департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019).
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (с 19.07.2019).