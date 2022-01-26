Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра внутренних дел РК

Заппаров Арыстангани Расилханович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.

Арыстангани Заппаров родился 7 ноября 1969 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1993);

· Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан (2002).

Трудовой стаж:

· Работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД г. Алматы (1993-2001);

· Работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010);

· Начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012);

· Начальник гор. органов ДВД г. Алматы и Акмолинской области (2012-2013);

· Начальник Управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014-2014);

· Заместитель начальника Департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016);

· Первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017);

· Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019);

· Начальник Департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019);

· Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (с 19.07.2019).