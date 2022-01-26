Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра внутренних дел РК
Заппаров Арыстангани Расилханович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.
Арыстангани Заппаров родился 7 ноября 1969 года в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1993);
· Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан (2002).
Трудовой стаж:
· Работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД г. Алматы (1993-2001);
· Работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010);
· Начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012);
· Начальник гор. органов ДВД г. Алматы и Акмолинской области (2012-2013);
· Начальник Управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014-2014);
· Заместитель начальника Департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016);
· Первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017);
· Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019);
· Начальник Департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019);
· Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (с 19.07.2019).
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