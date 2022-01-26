В Алматинской области проводятся антитеррористические мероприятия

Антитеррористические мероприятия проводят сотрудники КНБ совместно с подразделениями специального назначения «А».

В рамках досудебного расследования по ч. 4 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов» проведены обыски по местам жительства подозреваемых в Енбекшиказахском и Талгарском районах. Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Изъято оружие (ружейный обрез, боеприпасы), светошумовые и боевые гранаты, элементы амуниции сотрудников полиции, 123 чехла от мобильных телефонов, вещество со специфическим запахом зеленого цвета.

Специальными и правоохранительными органами продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. Просим с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям. Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

С 00:00 26 января по 00:00 27 января на территории Енбекшиказахского и Талгарского районов введен режим антитеррористической операции.

Это сделано в связи с необходимостью пресечения деятельности организованной преступной группы, причастной к нападению на государственные учреждения и разграблению коммерческих объектов в городе Алматы.