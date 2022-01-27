Советы юриста: физическим лицам, чье имущество пострадало в ходе беспорядков

На сегодняшний день уже известно, что большинство договоров страхования не предусматривают в качестве страхового случая.

Каждый договор нам нужно индивидуально изучить. Какие есть исключения, какие есть основания для осуществления выплат. Поэтому мы хотим вас заверить, что агентство совместно со страховыми компаниями примет исчерпывающие меры, чтобы по всем страховым полисам, которые были заключены и по которым наступил страховой случай, была осуществлена выплата. Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев

В случае неосуществления выплаты, застрахованный может обратиться к страховому омбудсмену, а также в агентство.

Ситуацию о непосредственно личном имуществе обещали проработать в акимате.

Понятно, что очень много пострадало личного автотранспорта: начиная от незначительных повреждений и заканчивая тем, что многие машины были сожжены. Этот вопрос прорабатываем, и пострадавшее население, кто подтвердит, наверное, надо будет обратиться с заявлением в полицию. В случае если их ущерб на самом деле подтвердится, то нами будет рассмотрен вопрос возмещения ущерба, в том числе и физическим лицам. Заместитель акима города Алматы Ильяс Усеров