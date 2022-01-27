Ученые придумали аккумуляторы из использованных масок

Ученые московского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из США и Мексики разработали технологию получения экономичных аккумуляторов из использованных медицинских масок и лекарственных упаковок, сообщает РИА Новости.

По данным исследователей московского вуза, во время пандемии жители планеты ежемесячно стали использовать более 130 млрд масок, которые превращаются в сотни тонн полимерных отходов. При их сжигании выделяются токсичные газы, поэтому особенно актуальна задача переработки этих отходов.

В аккумуляторах из использованных масок в качестве оболочек используются отходы упаковок от лекарств. Таким образом, основу для создания элементов питания создают медицинские отходы, закупать необходимо лишь графен.

Тонкие, гибкие, дешевые батареи превосходят по ряду параметров более тяжелые, покрытые металлом традиционные аккумуляторы, производство которых требуют больше расходов.

Для создания аккумулятора типа суперконденсатора используется следующий алгоритм: сначала маски дезинфицируют с помощью ультразвука, затем окунают в «чернила» из графена, которые пропитывают маску. Потом материал прессуют под давлением, нагревают до 140 градусов Цельсия (при создании обычных аккумуляторов требуется очень высокая температура до 1000-1300 градусов Цельсия). Затем между двумя электродами из нового материала размещают прокладку (тоже из материала масок) с изолирующими свойствами. Ее пропитывают особым электролитом, а затем создают защитную оболочку из материала упаковок от лекарств. Руководитель инфраструктурного проекта НИТУ «МИСиС» Анвар Захидов

В будущем исследователи планируют использовать новую технологию для производства батарей для электромобилей, солнечных электростанций и другого применения.