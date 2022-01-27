Еркин Тукумов назначен директором КИСИ при президенте РК
Еркин Тукумов родился 2 июля 1973 года в Узбекистане.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Институт международных отношений Варшавского Университета (Республика Польша) (1997);
· Институт философии и политологии Академии Наук Республики Казахстан (2004);
· Дипломатический ранг «Советник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан»
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат политических наук, тема диссертации: «Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Центральной Азии» (2004)
Трудовой стаж:
· Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) (1997-2000).
· Заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (11.2000-01.2005).
· Генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (10.2005-10.2007).
· Заведующий сектором стратегического анализа Информационно-Аналитического Центра, заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента Республики Казахстан (11.2007-05.2008).
· Заместитель директора Департамента, директор Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.2008-01.2010).
· Заведующий Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан (01.2010-01.2018).
· Генеральный консул РК в Казани (с 01.2018).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медали: «Ерен Еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейная медаль МИД РК
Распоряжением главы государства Зарема Шаукенова освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.