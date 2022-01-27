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Законодательство РК
09:12 27.01.2022

Еркин Тукумов назначен директором КИСИ при президенте РК

назначение Фото: Zakon.kz
Распоряжением главы государства Еркин Тукумов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, передает Zakon.kz.

Еркин Тукумов родился 2 июля 1973 года в Узбекистане.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Институт международных отношений Варшавского Университета (Республика Польша) (1997);

· Институт философии и политологии Академии Наук Республики Казахстан (2004);

· Дипломатический ранг «Советник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан»

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат политических наук, тема диссертации: «Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Центральной Азии» (2004)

Трудовой стаж:

· Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) (1997-2000).

· Заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (11.2000-01.2005).

· Генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (10.2005-10.2007).

· Заведующий сектором стратегического анализа Информационно-Аналитического Центра, заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента Республики Казахстан (11.2007-05.2008).

· Заместитель директора Департамента, директор Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.2008-01.2010).

· Заведующий Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан (01.2010-01.2018).

· Генеральный консул РК в Казани (с 01.2018).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: «Ерен Еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейная медаль МИД РК

Распоряжением главы государства Зарема Шаукенова освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Анастасия Стативкина
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