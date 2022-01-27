09:19 27.01.2022
Ольга Перепечина избрана заместителем председателя Сената
Фото: parlam
Ольга Перепечина избрана заместителем председателя Сената Парламента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Ее кандидатура была выдвинута председателем Сената Мауленом Ашимбаевым.
Вы все хорошо знаете Ольгу Валентиновну Перепечину. Она настоящий мастер своего дела, опытный сенатор. Ольга Валентиновна дважды избиралась депутатом Сената от Северо-Казахстанской области. Активно работает сенатором, последние четыре года возглавляла Комитет по финансам и бюджету. Как председатель комитета всегда проявляла настойчивость и ставила интересы государства превыше всего. Непосредственно принимала участие в принятии законов в финансовой сфере. Председатель Сената Маулен Ашимбаев
Ранее эту должность занимал экс-депутат Сената Нурлан Абдиров. 25 января указом главы государства он был назначен председателем Центральной избирательной комиссии.
За последние 1,5 года Нурлан Мажитович был заместителем председателя Сената и внес большой вклад в законодательную поддержку реформ нашего президента. Он внес большой вклад в развитие и реализацию многих инициатив Сената. Мы благодарны ему за деятельность в качестве заместителя председателя Сената. Председатель Сената Маулен АшимбаевПредседатель Сената Маулен Ашимбаев
Перепечина Ольга Валентиновна родилась 23 августа 1967 года. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт по специальности – экономика и организация сельскохозяйственного производства.
С 17 октября 2014 года является депутатом Сената Парламента от Северо-Казахстанской области.