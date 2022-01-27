Tech-школа от финтеха: образовательный проект JUSAN SINGULARITY

Специализации для будущих студентов предлагаются следующие: разработчики JAVA, iOS, Android, Frontend, инженеры DevOps.

Jusan Singularity предлагает обучение на бесплатной основе, стипендию, а также по завершении обучения гарантированное трудоустройство в одну из компаний группы JUSAN.

Как отметил в своем обращении Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank: «Этот проект – первая ступень реализации нашей новой концепции развития «Верим в каждого, верим в тебя!». Мы хотим видеть в нашей команде лучших и готовы помочь вам стать лучшими!».

Примечательно, что принять участие в интенсивах Jusan Singularity могут не только студенты и начинающие специалисты. Возрастных рамок у программы нет, то есть если вы вдруг решили сменить сферу деятельности, кардинально изменить и профессию, и карьеру, вы тоже можете получить сертификат Jusan Singularity.

Директор Департамента развития человеческого капитала JUSAN Анна Тимофеева отметила: «Создание подобной образовательной структуры для нас было лишь вопросом времени. Главный HR-тренд во всем мире — возможность и желательность «второй карьеры», когда человек меняет свои профессиональные интересы, устремления и уходит в смежную сферу или же разворачивает свое профессиональное направление на 180 градусов. Поэтому мы открыты и выпускникам вузов, и кандидатам, уже состоявшимся в другой сфере».

Первый набор Jusan Singularity рассчитан всего на 100 человек, так что конкурс на место будет серьезный. Подать заявку на обучение можно на сайте Jusan Singularity, там же вы можете ознакомиться с условиями поступления.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана АРРФР РК.

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