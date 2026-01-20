#Казахстан в сравнении
События

Тазабек появился на матче "Кайрат" – "Брюгге" и зарядил болельщиков позитивом

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 22:26 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Во время футбольного матча между командами "Кайрат" и "Брюгге", который проходит 20 января на стадионе "Астана Арена", болельщиков ждал неожиданный гость – среди трибун появился Тазабек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате, знакомый горожанам персонаж сразу оказался в центре внимания.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Зрители фотографировались с ним, обнимались и снимали видео для социальных сетей.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Тазабек вышел к фанатам с плакатом "Поддержи "Кайрат" – обними Тазабека", добавив матчу атмосферу праздника.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Его появление вызвало улыбки у взрослых и детей.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Ранее Тазабек уже не раз появлялся на городских мероприятиях. Каждый раз он напоминает о важности чистоты и бережного отношения к окружающей среде и культуре порядка в общественных местах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
