Тазабек появился на матче "Кайрат" – "Брюгге" и зарядил болельщиков позитивом
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Во время футбольного матча между командами "Кайрат" и "Брюгге", который проходит 20 января на стадионе "Астана Арена", болельщиков ждал неожиданный гость – среди трибун появился Тазабек, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в акимате, знакомый горожанам персонаж сразу оказался в центре внимания.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Зрители фотографировались с ним, обнимались и снимали видео для социальных сетей.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Тазабек вышел к фанатам с плакатом "Поддержи "Кайрат" – обними Тазабека", добавив матчу атмосферу праздника.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Его появление вызвало улыбки у взрослых и детей.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Ранее Тазабек уже не раз появлялся на городских мероприятиях. Каждый раз он напоминает о важности чистоты и бережного отношения к окружающей среде и культуре порядка в общественных местах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript