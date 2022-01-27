Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:06 27.01.2022

Ерлан Киясов освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана

Ерлан Киясов Фото: primeminister.kz
Ерлан Киясов освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК – Главного государственного санитарного врача РК, передает Zakon.kz.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Киясов Ерлан Ансаганович освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан – Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Пресс-служба премьер-министра РК

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации и интенсивной терапии «Больницы Скорой Медицинской помощи г. Алматы».

В 1997-1999 гг. — санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в г. Алматы.

С 1999 по 2020 г. работал в структуре Медицинского центра Управления Делами Президента РК — санитарным врачом по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», заместителем руководителя.

В сентябре 2020 года был назначен вице-министром здравоохранения РК – Главным государственным санитарным врачом РК.

Оксана Житникова
Киясов Ерлан Казахстан
В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава «Оператор РОП»
26.01.2022
Смерть управляющего директора «Оператор РОП» расследует столичная полиция
26.01.2022
В одном из районов Алматы введен режим антитеррористической операции
26.01.2022
Ержан Саденов назначен замминистра внутренних дел
26.01.2022
До 26 градусов мороза прогнозируют в Казахстане
26.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости