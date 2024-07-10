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Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Освобождена от должности, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 13:15 Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Правительства, от должности она освобождена в связи с переходом на другую работу.

Пост Есмагамбетова занимала с февраля 2022 года. Медицинской сфере посвятила более 30 лет.

Ранее вице-министром здравоохранения был назначен Ардак Амангельдиев.

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