Постановлением Правительства Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Правительства, от должности она освобождена в связи с переходом на другую работу.

Пост Есмагамбетова занимала с февраля 2022 года. Медицинской сфере посвятила более 30 лет.

Ранее вице-министром здравоохранения был назначен Ардак Амангельдиев.