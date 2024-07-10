Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Правительства, от должности она освобождена в связи с переходом на другую работу.
Пост Есмагамбетова занимала с февраля 2022 года. Медицинской сфере посвятила более 30 лет.
Ранее вице-министром здравоохранения был назначен Ардак Амангельдиев.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript