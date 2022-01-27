В Актобе задержан участник транснациональной ОПГ

Как рассказали в полиции, этому событию предшествовал ряд крупных задержаний, проведенных в 2021 году в Нур-Султане, Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях.

Тогда было изъято свыше 25 килограммов готовых к реализации наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров, из которых они изготавливались. Ликвидировано пять крупных нарколабораторий, две из них «работали» в Карагандинской области и по одной – в Нур-Султане, Павлодаре и Акмолинской области.

В ходе спецоперации были задержаны организатор и шесть участников транснациональной ОПГ, которые организовали изготовление и сбыт мефедрона как в Казахстане, так и за его пределами, используя мессенджеры и сеть интернет- магазинов.

Каждый участник преступной группы курировал закрепленную за ним территорию реализации наркотиков, а также выполнял определенные обязанности: транспортировку, изготовление и хранение веществ.

Так, четверо занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ в городах Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Караганда. Один из них осуществлял свою деятельность на территории России и Грузии.

В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РК («Создание и руководство транснациональной преступной группой»).

По данным полиции, всего по этой ОПГ возбуждено восемь уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.

В преддверии новогодних праздников в Караганде была задержана еще одна связь указанной ОПГ, занимавшаяся пересылкой прекурсоров для производства наркотиков. В арендованном ею гараже оперативниками были изъяты шесть 30-литровых пластиковых бочек с прекурсорами – химическими веществами, которые используются для изготовления «Альфа-PVP».

В ходе отработки ее связей был установлен житель Актобе, который наладил производство синтетических наркотиков в домашних условиях. В момент задержания у него изъято пять разовых доз синтетики, а по месту жительства – еще восемь свертков с наркотиками.

Кроме того, в разных частях города изъято в общей сложности 55 закладок, приготовленных им для «клиентов» под заказ. По результатам судебно-химической экспертизы общий вес изъятых наркотиков составил около килограмма «синтетики». Изъяты вещественные доказательства, указывающие на факт производства наркотиков. Таким образом, ликвидирована очередная подпольная нарколаборатория.

Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности Ерлан Омарбеков, Министерством внутренних дел реализуется ряд целенаправленных мероприятий по повышению эффективности противодействия обороту синтетических наркотиков.