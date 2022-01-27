Уголовную ответственность за контрабанду травматического оружия предложил ввести сенатор

Он отметил, что одной из причин человеческих потерь во время январских событий в стране является применение огнестрельного оружия, в основном разграбленного из оружейных магазинов, а также оружия, находящегося в незаконном владении.

Согласно данным МВД, в период с 2019 по 2021 год от общего количества зарегистрированных – более 545 тыс. уголовных правонарушений – с применением огнестрельного оружия было совершено свыше 600 преступлений. При этом более 88% преступлений совершено из оружия, находящегося в нелегальном обороте. Так, за нарушения условий хранения оружия и его регистрации к административной ответственности привлечены более 45 тыс. человек. Депутат Сената Андрей Лукин

По его словам, в целом по республике в законном пользовании имеется более 3 тыс. единиц оружия, в органах внутренних дел на учете состоит более 2 тыс. юридических лиц – это охранные организации, инкассации, егерские службы, «Казпочта», которые используют в своей деятельности более 37 тыс. единиц служебного оружия. Также в органах внутренних дел зарегистрировано 103 специализированных магазина по торговле гражданским, служебным оружием и патронами.

Сенатор напомнил, что во время январской трагедии в Алматы преступники разграбили семь оружейных магазинов. Всего было похищено более тысячи единиц гражданского оружия.

В настоящее время активно проявляется тенденция резкого увеличения фактов незаконного изготовления огнестрельного оружия из таких видов, как охолощенное, газовое, газово-травматическое, сигнальное и пневматическое. Только за последние три года изъято 129 единиц видов оружия, переделанных в боевое. Ликвидировано 15 кустарных цехов по изготовлению боевого оружия. Переделкой такого оружия в боевое в основном занимаются члены уголовно-преступной среды и приверженцы деструктивных религиозных течений. Тенденция распространения такого вида оружия влечет ряд серьезных угроз интересам национальной безопасности. Депутат Сената Андрей Лукин

Кроме того, в последнее время участились факты провоза через границу оружия, на которое не распространяется разрешительный порядок. И это, по словам депутата, показывает неэффективность деятельности специальных органов и указывает на отсутствие надлежащей оперативной разработки по пресечению контрабанды оружия.

В связи с этим сенатор Андрей Лукин предлагает: