Сенатор предлагает ввести уголовную ответственность для блогеров

Депутат Сената Геннадий Шиповских 4 сентября 2025 года на пленарном заседании палаты в своем депутатском запросе озвучил предложение усилить ответственность блогеров за рекламу онлайн-казино в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что несмотря на Год рабочих профессий, наряду с добросовестным трудящимися гражданами в соцсетях резко возросло количество блогеров, незаконно зарабатывающих легкие деньги.

"Особенно распространена реклама онлайн-казино, фиктивных розыгрышей, сомнительных курсов и различных непрозрачных финансовых схем. Это явление наносит серьезный ущерб социально-экономическому благополучию населения и приводит к росту игровой зависимости среди молодежи. Приводит к семейным кризисам и увеличению теневого оборота финансов. По данным АФМ, за последние 2,5 года в стране было закрыто 205 подпольных казино, а 224 лица привлечены к уголовной ответственности. Это безусловно результат", – озвучил он.

По его словам, в настоящее время основную угрозу представляют зарубежные онлайн-казино, деятельность которых в Казахстане полностью запрещена.

"Несмотря на то, что только в этом году было заблокировано более 17 тысяч ссылок, их работа продолжает через зеркальные сайты. Особую тревогу вызывает участие некоторых блогеров в продвижении незаконной деятельности. Только за текущий год выявлено 34 блогера, которые рекламировали онлайн казино, 11 из них привлечены к адмответственности, по 23 случаям материалы направлены в Минкультуры. При этом некоторые из них продолжают совершать правонарушения, несмотря на то, что они привлечены уже повторно к ответственности. Причина в том, что обычные штрафы не оказывают должного сдерживающего эффекта", – озвучил Шиповских.

Депутат отметил, что незаконная реклама приносит блогерам многомиллионную прибыль, которая значительно превышает размер наложенных адмвзысканий, и фиктивные гивы и ложные курсы в настоящее время стали одним из самых распространенных способов обмана в социальных сетях.

"Как правило, они обещают людям легкие заработки или быстрый успех, злоупотребляя их доверием. Например, в фальшивых гивах обещают дорогие подарки или денежные призы, участникам предъявляются различные условия. Но в итоге обещанные вознаграждения не предоставляются, а выигрывают лишь владельцы страниц, которые увеличивают количество их подписчиков. Ложные курсы обещают быстрый заработок и освоение легких навыков. Однако большинство из таких курсов некачественные, не имеют научную основу или вовсе бесполезны. В результате люди теряют и свое время, и свои деньги. И не получают ожидаемого результата", – сказал Геннадий Шиповских.

С учетом этого, он предлагает наряду с применяемыми в настоящее время адмштрафами за рекламу незаконных онлайн-казино и сомнительных гивов, полноценно задействовать механизм уголовной ответственности, и внедрить специальную систему мониторинга для проверки законности розыгрышей, гивов, регулярно проводимых в соцсетях.

"Ввести лицензирование или создать специальный реестр блогеров для регулированиях их рекламной деятельности и усиления их ответственности перед законом. Наряду с распространителями незаконной рекламы осуществлять мониторинг деятельности платежных организаций и рекламных агентство, которые содействуют этой деятельности. Указанные меры позволят защитить общество от незаконной рекламы, сдержать безответственное действия блогеров и обеспечить защиту прав и безопасности граждан", – предложил сенатор.

28 августа 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о 34 блогерах, причастных к рекламе азартных онлайн-игр и заработавших на этом миллионы тенге.