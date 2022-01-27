Пересмотреть закон по фонду «Самрук-Казына» предложил депутат

Адресуя депутатский запрос к премьер-министру страны на пленарном заседании Сената, Мамытбеков напомнил, что в свое время сенаторы неоднократно отмечали – пора пересмотреть «чрезмерно обширное собирательное понятие – субъект квазигосударственного сектора», которого в природе не существует.

Глава государства отметил, что стоит задача по кардинальному реформированию квазигоссектора, особенно Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На сегодня это порядка 600 организаций. Действительно, претензий в адрес ФНБ «Самрук-Казына» в последнее время высказывается немало. Да и поводов тому хватает – в состав госхолдинга входит целый ряд мощных институтов, от которых давно уже ждут отдачи. А ее все нет! Одни разговоры, непонятные планы, прожекты, программы. Депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков

По его словам, главным недостатком фонда является непрозрачность и запутанность его схем в распределении и расходовании многомиллиардных государственных средств, душок коррупционных схем отдает в вопросах о государственных закупках.

В связи с этим есть ряд вопросов, на которые депутаты хотели бы узнать мнение правительства.

В частности, какие активы будут переданы в конкурентную среду, как будут учитываться интересы национальной экономической безопасности? Все ли нужно передавать в конкурентную среду? Какова эффективность принимаемой модели модернизации фонда, каков размер сокращения участия государства в предпринимательской деятельности? При этом мы считаем, что стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства и не подлежать приватизации. Сенатор Едил Мамытбеков

Также парламентарий полагает, что настало время пересмотреть закон по фонду «Самрук-Казына».

Считаем, что его надо поставить на утрату, как тормозящий развитие экономики страны и пусть работает по законам Республики Казахстан. Это касается и других индивидуальных законов. Полагаем, правительству необходимо принять и выработать свою государственную позицию по вышеуказанным проблемам и задачам. Депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков

В настоящее время деятельность фонда «Самрук-Казына» регламентирована отдельным законом «О Фонде национального благосостояния» от 1 февраля 2012 года.