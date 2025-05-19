Депутат выступил за роспуск Фонда "Самрук-Казына"

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в Мажилисе 19 мая 2025 года ответил на предложение депутата распустить Фонд "Самрук-Казына", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов отметил, что в Казахстане есть люди, которые ни дня не занимались бизнесом, но являются очень богатыми людьми, потому что они работают в нацкомпаниях.

"Ни один член семьи не занимался предпринимательством, но очень богатых граждан мы знаем. Мы как бы в одни руки даем все наше богатство, чтобы было удобно красть. В целом я против деятельности "Самрук-Казына", его надо распустить, оно должно быть отдано в конкурентную среду. Ваше видение относительно "Самрук-Казына?" – задался он вопросом.

В ответ член ВАП Нурлан Нуржанов рассказал о планах проверить фонд.

"Учитывая реалии времени, мы будем проводить аудит "Самрук-Казына". По нашему плану в июле он будет завершен, и мы вам предоставим полноценный отчет и предложения. Эта проблема нас тоже сильно беспокоит", – заявил он.

14 мая 2025 года сообщалось, что "Самрук-Казына" занял второе место в мировом рейтинге результативности фондов нацблагосостояния.