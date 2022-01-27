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Законодательство РК
10:57 27.01.2022

Марат Тулебаев назначен главой столичного Департамента полиции

назначение Фото: gov.kz
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции города Нур-Султана назначен Марат Тулебаев, сообщает Zakon.kz.

27 января Ерлан Тургумбаев представил его личному составу.

назначение

Фото: пресс-служба МВД РК

Ранее занимавший эту должность Ержан Саденов распоряжением президента РК был назначен заместителем министра внутренних дел.

Министр отметил, что под руководством Ержана Саденова Департаментом полиции Нур-Султана достигнуты положительные результаты по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, и поблагодарил его за проделанную работу.

Наша столица динамично растет и развивается, обеспечение безопасности ее жителей и гостей имеет очень важное знание. Уверен, что Марат Тулебаев, имеющий большой опыт руководства территориальным подразделением, продолжит работу по выполнению задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел. В том числе по переходу на сервисную модель взаимодействия с населением, цифровизации полицейской деятельности и борьбе с преступностью. Наша столица должна быть в числе самых безопасных городов мира.Ерлан Тургумбаев

Марат Сагинтаевич Тулебаев родился в 1969 году. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Костанайской области.

В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях Департамента полиции в столице. Работал первым заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области и Нур-Султана. С 2019 года возглавлял Департамент полиции Северо-Казахстанской области.

Имеет специальное звание генерал-майора полиции.

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