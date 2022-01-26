Ержан Саденов назначен замминистра внутренних дел

Распоряжением главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, распоряжением главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК.

Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в ВКО.

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994);

· Старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО (1994-1995);

· Начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорска ВКО (1995-1996);

· Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорску ВКО (1996);

· Заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянску УГСК по ВКО (1996-1997);

· Начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998);

· Начальник отдела по особо важным делам Управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (26.02.1998-19.05.1998);

· Сотрудник УВД ВКО (19.05.1998-01.07.1998);

· Начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (01.07.1998-17.02.2000);

· Начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (17.02.2000-13.02.2004);

· Начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (13.02.2004-27.09.2006);

· Начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (27.09.2006-02.06.2008);

· Начальник ОВД г. Риддера ДВД ВКО (02.06.2008-05.05.2009);

· Начальник УВД г. Усть-Каменогорска ДВД ВКО (05.05.2009-22.08.2009);

· Первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (22.08.2009-22.01.2013);

· Начальник Департамента «Р» МВД Республики Казахстан (22.01.2013-10.03.2015);

· Исполняющий обязанности начальника Департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015);

· Начальник Департамента внутренних дел на транспорте (18.03.2015-03.06.2016);

· Начальник Департамента полиции Акмолинской области (06.2016-04.2019);

· Начальник Департамента полиции города Нур-Султана (с 04.2019).