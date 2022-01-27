Сенатор заявил о занижении уровня бедности в Казахстане

Об этом он сказал в своем депутатском запросе, адресованном премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.

Сенатор подчеркнул, что местные исполнительные органы и Правительство постоянно говорят о низком уровне безработицы и бедности в стране. Так, в 2021 году Правительство предоставило официальную информацию о том, что в Казахстане безработными считаются 450 тыс. человек, а уровень бедности не превышает 4,5%. Но на самом деле показатели совсем другие.

По нашим подсчетам, 2 млн граждан не могут найти работу. Казахстанский подход определения уровня бедности в стране до сих пор продолжает занижать показатели. Что мешает выйти на мировые стандарты, определяющие черту бедности? В дальнейшем необходимо полностью избавиться от ложной статистики. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Депутат Сената Мурат Бактиярулы

11 января на заседании Мажилиса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался про уровень безработицы. Он заявил, что выпускники вузов и колледжей, а особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Из-за чего выживают, перебиваясь случайными заработками.