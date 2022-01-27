Астрологи разобрали характер каждого знака зодиака на «ингредиенты»

В публикации издания «Пятый канал» эксперты рассказали, из чего на самом деле «сделаны» представители зодиакального круга.

К примеру, больше всего в Овне — энергии. Целых пять кружек.

Разбавлен характер этого знака зодиака двумя стаканами уюта, а также двумя – страсти и гнева. В качестве приправы добавлена щепотка эмоций и небольшая кружечка огня.

Телец – самый выносливый знак зодиака – содержит в себе шесть кружек терпеливости. Не забываем, что Тельцы не обделены и умом — целых три кружки.

Разумеется, не могла Вселенная обделить Тельцов знаниями, потому одарила целыми двумя кружками вдумчивости, заправлен этот знак зодиака чашкой любви и чайной ложкой надоедливости.

Что касается Близнецов, этот знак сбалансирован по многим качествам, но кое-что в нем все же доминирует — это сарказм.

Целых три стакана. Близнецы редко хвастаются познаниями, а все потому, что содержат всего две столовые ложки эрудиции. А вот на слова они горазды — два стакана болтливости. Но не стоит забывать и о кокетливой стороне Близнецов, ведь они содержат один стакан игривости и одну кружку смеха.

У Раков многие замечали излишнюю чувствительность. Все дело в переизбытке этого качества, ведь они содержат целых пять стаканов эмоций.

При этом три кружки понимания превращают их в крайне эмпатичных персон, что позволяет располагать к себе. Но не только этим славятся Раки. Их чувство юмора измеряется тремя столовыми ложками и этого с лихвой хватает знаку. Да и две столовые ложки милоты разбавляют этот коктейль из эмоций, не говоря о чайной ложке злости, которая нивелируется целым стаканом любви в Раках.

А вот со Львами не соскучишься. Ведь их основной ингредиент – это веселье — целых семь стаканов. Кроме того, Вселенная добавила им две кружки солнечного света, чтобы они были ярче всех и привлекали заслуженное внимание.

Приправлен весь этот коктейль столовой ложкой дружбы, стаканом нахальства и щепоткой огня.

У Дев, как отметили астрологи, любопытства хоть отбавляй — целых четыре стакана.

Однако это качество помогает им глубже вникать в проблемы других, это проявляется благодаря двум кружкам понимания и двум стаканам рассудительности. Этот знак как никто другой умеет хранить тайны — один стакан этого качества. Но никуда не деться от половины столовой ложки сарказма.

Хоть Весы и славятся своей нерешительностью, но в них ее целых два стакана.

А вот чем они переполнены, так это оптимизмом — восемь стаканов. При этом Вселенная наградила их всего двумя столовыми ложками смеха. Приправлено все это тремя стаканами милоты, одним стаканом флирта и еще одним – игривости.

Что касается Скорпионов — они настоящие философы и мыслители, поэтому неудивительно, что в них целых пять стаканов вдумчивости. Порой это ведет к таинственности — одна кружка этого качества.

Этот знак зодиака не представляет своей жизни без звуков, которые обрамляют его существование, а все потому, что Вселенная наградила его одним стаканом музыки. Также в Скорпионах имеется полкружки эмоций, но они буквально растворяются в двух стаканах черного юмора.

Стрелец — самый неискушенный знак зодиака – обладает аж девятью стаканами наивности, при этом он достаточно самокритичен и легко использует свои пять кружек шуток.

Стрельцы всегда найдут, где применить свои два стакана идей и четыре стакана свободы, ведь для этого у них есть особая столовая ложка оригинальности.

Три стакана обязанностей делают Козерогов теми, кем они являются. Ведь не обходится и без двух стаканов их «сухого» юмора.

Но они не спроста такие — два стакана книг и один стакан знаний — это результат их хорошего воспитания, которым они наполнены на две столовые ложки.

Водолеи в основном состоят из упрямства — целых пять стаканов.

Два стакана страсти и гнева порой дают им проявить свой стакан лидерства, ведь они должны освещать путь других людей кружкой радуги и половиной стакана смеха. Эмоциями Вселенная приправила их по вкусу.

В основном Рыбы состоят из пяти стаканов милоты и четырех кружек заботы.

Благодаря смеси из одного стакана любви, одного — загадочности и одного — воображения они производят свои обычные два стакана сказок.