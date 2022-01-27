12:26 27.01.2022
Утверждена повестка XXI внеочередного съезда Nur Otan – Байбек
Фото: primeminister.kz
Об этом в Twitter написал первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек.
Постановлением политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.4. устава) утверждена повестка XXI внеочередного съезда:
Об избрании председателя партии.
О внесении изменений и дополнений в устав.
О внесении изменений в состав политического совета.
Напомним, что внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 28 января.
18 января Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана.
Он сообщил, что в скором времени президент РК Касым-Жомарт Токаев «будет избран председателем партии Nur Otan».