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Законодательство РК
12:26 27.01.2022

Утверждена повестка XXI внеочередного съезда Nur Otan – Байбек

повестка съезда Фото: primeminister.kz
Nur Otan утвердил повестку XXI внеочередного съезда, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Twitter написал первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек.

Постановлением политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.4. устава) утверждена повестка XXI внеочередного съезда:

  1. Об избрании председателя партии.

  2. О внесении изменений и дополнений в устав.

  3. О внесении изменений в состав политического совета.

Напомним, что внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 28 января.

18 января Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана.

Он сообщил, что в скором времени президент РК Касым-Жомарт Токаев «будет избран председателем партии Nur Otan».

Анастасия Московчук
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