Утверждена повестка XXI внеочередного съезда Nur Otan – Байбек

Об этом в Twitter написал первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек.

Постановлением политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.4. устава) утверждена повестка XXI внеочередного съезда: Об избрании председателя партии. О внесении изменений и дополнений в устав. О внесении изменений в состав политического совета.

Напомним, что внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 28 января.

18 января Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана.

Он сообщил, что в скором времени президент РК Касым-Жомарт Токаев «будет избран председателем партии Nur Otan».