Бахыт Султанов назначен представителем Казахстана в Совете ЕЭК

Назначить заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра торговли и интеграции Республики Казахстан Султанова Бахыта Турлыхановича представителем Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии. Указ президента РК

Вместе с тем освобожден от этой должности Алихан Смаилов.

Указ подписан 15 января 2022 года и в этот же день вступил в силу.

Бахыт Султанов родился 29 ноября 1971 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский национальный технический университет (1994), специальность «Инженер-электрик», специальность «Робототехнические комплексы и системы»;

· Казахская государственная академия управления (1995), специальность «Бизнес и менеджмент».

Трудовой стаж:

· ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов Республики Казахстан (1994);

· начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (1995-2002);

· директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);

· вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);

· вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);

· министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);

· помощник президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);

· заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);

· заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен с 04.04.2014);

· министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен с 30.04.2015, переназначен с 13.09.2016-09.2018);

· аким города Астаны (11.09.2018-06.2019);

· министр торговли и интеграции Республики Казахстан (06.2019, 18.01.2021-11.01.2022);

· заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Республики Казахстан (с 11.01.2022).