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Токаев назначил представителя Казахстана в Евразийской перестраховочной компании

Токаев назначил представителя Казахстана в Евразийской перестраховочной компании Фото: primerminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 декабря 2023 года "О представителе Республики Казахстан в Евразийской перестраховочной компании", сообщает Zakon.kz.

"Назначить заместителя премьер-министра РК Жумангарина Серика Макашевича членом Совета управляющих Евразийской перестраховочной компании от Республики Казахстан", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

7 ноября 2023 года глава государства подписал закон о создании Евразийской перестраховочной компании, которая будет способствовать развитию экспортно-импортных отношений стран-участниц ЕАЭС и расширению взаимной торговли и торгово-экономических связей. 

Евразийская перестраховочная компания (ЕПК), целью которой является стимулирование взаимной и внешней торговли и реализация совместных кооперационных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала работу в 2023 году.

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ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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