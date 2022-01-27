12:41 27.01.2022
Стандарты качественного планирования городов введут в Казахстане
Фото: пресс-служба МИИР РК
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола на площадке СЦК при президенте РК представил проект стандартов качественного планирования территории городов, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба ведомства, новые стандарты станут простым и понятным эталоном проектирования и внедрения компактной застройки, формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктур.
Текущие реалии диктуют новые условия и уже сегодня необходимо трансформировать системы градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в Послании 2021 года уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. Для этих целей мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
Ускенбаев также сообщил, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана уже начата работа по трансформации городских пространств городов Актау и Атырау.