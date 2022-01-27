Любовь по интернету: самые популярные онлайн-ресурсы для знакомств в Казахстане

Возможности интернета в XXI веке удовлетворяют разнообразные запросы: в сети можно отыскать любую информацию, совершить покупки и даже найти вторую половину.

Последнее, к слову, было и остается актуальной темой как среди молодежи, так и для взрослой аудитории. Как показывает практика, пользователи сидят на сайтах для знакомств с целью не только найти вторую половину, но и людей, с которыми можно разделить общие интересы, пропустить по бокальчику или даже сыграть в футбол.

В этой подборке Zakon.kz познакомит читателей с самыми популярными приложениями и сайтами для знакомств в Казахстане.

Бот знакомств «Леонардо Дайвинчик»

Известный нынче бот в мессенджере Telegram пользуется популярностью среди молодежи. Удобный интерфейс завлекает пользователей: стоит лишь пару раз нажать на кнопки, заполнить анкету и все – можно начинать поиск потенциального партнера. Если анкета нравится, то можно поставить «лайк», а также узнать, кто поставил «лайк» вам. Взаимные лайки открывают доступ к самому аккаунту автора анкеты.

Tinder

Платформа для знакомств Tinder знакома практически каждому жителю Европы. Но, как оказалось, истории счастливых пар, которые познакомились в Tinder, характерны и для Казахстана. Использовать платформу предельно просто: надо создать анкету, загрузить фото, написать о своих интересах. Имеется функция отслеживания местоположения. То есть, определив ваше местоположение, приложение может подбирать вам партнеров поблизости.

Badoo

Одно из самых популярных приложений для знакомств Латинской Америки, Испании и Франции. В нашей стране Badoo активно занимается самопиаром, рекламу этого приложения можно увидеть на телевидении, на сайтах, в социальных сетях. При первичной регистрации пользователь может выбрать, хочет ли он просто пообщаться, либо же найти новых друзей или вторую половинку. А также есть функция поиска людей рядом и тех, кто находится в другом городе или стране. Пользователи также могут видеть общих друзей и делиться интересами.

Mamba

Некоторые люди называют эту платформу «помойкой», а некоторые в действительности знакомятся с людьми, заводят друзей и находят партнеров. Функция «поиск» позволяет находить собеседника по нескольким критериям: возраст, пол, местонахождение и личные предпочтения. Можно вести диалоги с людьми, которые вам ответили взаимностью, а также просматривать стримы от участников со всего мира.