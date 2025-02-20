Любовь в режиме онлайн: как казахстанцы находят себе половинку на сайтах знакомств

В цифровую эпоху все больше казахстанцев отдают предпочтение онлайн-знакомствам. Романтики с улиц будто остаются в прошлом. Однако насколько надежны виртуальные партнеры и как не завязать легкомысленные связи, выяснил Zakon.kz.

Красивая обложка, а что внутри?

Сайты для знакомств стали чем-то обыденным. Их множество, выбирай – не хочу. Миллионы безупречных анкет молодежи и стариков с красивыми фотографиями. Если погулять по ним, можно понять, что крайне редко здесь встретишь одиноких людей, которые находятся в поиске настоящей любви. Чаще пользователи не скрывают, что сидят на ленте от любопытства, хотят просто общения или вовсе свободных отношений. Допустим, бросились в глаза описания обложек:

Мечтаю влюбить в себя идеальную красотку;

Нужен библиофил, чтобы обсудить фанфики;

Ищу мужскую компанию, с кем можно погонять в футбол;

Предлагаю отведать тирамису, с вас угощение, а с меня интересная беседа.

Реальная история

Впрочем, на первый взгляд создается иллюзия, что в виртуальном мире собраны сливки общества. На самом ли деле все так? О своем опыте рассказала алматинка Ирина Лебедева.

"О сайтах знакомств была наслышана от друзей, которые периодически там общались и ходили на свидания. Я решила зарегистрироваться из любопытства. Стало интересно, какие там люди "водятся", о чем с ними можно поговорить, правдивы ли слухи о "неадекватности" большинства пользователей. Ничего не ждала, максимум общения. Думала, посижу там немного и забуду, когда "наиграюсь". Ирина Лебедева

Так девушка заполнила анкету очень краткой информацией о себе, однако правдивой, без приукрашивания.

"У меня не было цели понравиться всем вокруг или найти там любовь. Я вообще скептически отношусь к идее поиска потенциального романтического партнера на подобных ресурсах. Отклики поступили очень быстро. Это были совершенно разные люди. Не со всеми удалось выстроить интересный диалог. Пару раз насторожила манера общения собеседника". Ирина Лебедева

После онлайн-знакомства жительница Алматы согласилась увидеться с одним из фолловеров.

"Мы встретились с парнем в кафе, пообщались, а потом решили прогуляться. В какой-то момент он без причины схватил меня за плечи и крикнул: "Бу!". Я была, мягко говоря, в шоке. Свое поведение он никак не объяснил. После прогулки предложил проводить меня, довел до автобусной остановки – буквально два шага от того места, где мы находились изначально – и внезапно убежал домой, быстро попрощавшись". Ирина Лебедева

О виртуальных знакомствах Ирина вспоминает не только с ухмылкой, но и настороженностью.

"Вот другая история, вовсе не смешная, а, скорее, тревожная. Мы списались с парнем, общались какое-то время, он предложил встретиться в заведении. В назначенный день я еще раз списалась с ним – он сказал, что планы остались в силе. Однако за полчаса до встречи он перестал отвечать и в мессенджерах, и на телефон. Разумеется, я никуда не поехала. Не знаю, чем все могло бы закончиться, если б я решила все-таки объявиться в том кафе". Ирина Лебедева

Happy End: любовь найдена, семья создана

Но самое удивительное, что девушка все-таки встретила своего суженого именно на просторах интернета. Ирина Лебедева даже помнит дату знакомства – 11 сентября 2022 года.

"Он сам написал мне днем, сказал, что пока занят, и предложил побеседовать вечером. Вечером действительно продолжил разговор. Выяснилось, что у нас один любимый фильм на двоих, да и вообще немало тем для обсуждения. Поэтому первое впечатление оказалось скорее положительным. Мы переписывались еще пару раз, а потом он позвал меня погулять. Тот вечер мне понравился – было весело и как-то легко, не приходилось подбирать слова и через силу поддерживать разговор. На второй встрече мы говорили о прошлом, проблемах и переживаниях так, будто очень давно знакомы. А уже после третьей начали встречаться, хотя мне такая скорость развития событий несвойственна: я обычно долго присматриваюсь к людям и ищу подвох". Ирина Лебедева

После партнер признался, что ему понравилась фотография аккаунта, но он подумал, что я очень серьезная и требовательная. А при встрече уже расслабился.

"Завершилось все тем, что после чуть более полугода отношений мы поженились. Летом будет вторая годовщина свадьбы. И да, оба считаем, что нам повезло найти друг друга, пусть и в совершенно неожиданном месте". Ирина Лебедева

Для тех, кто хочет общения в режиме онлайн, Ирина Лебедева советует: не строить воздушных замков, искать в первую очередь интересные знакомства и опыт, а не любовь до гробовой доски, и встречаться с новыми знакомыми только в общественных местах.

Упрощенная романтика

Психолог Айгуль Садыкова отмечает, что раньше, когда не было соцсетей, естественно, люди больше знакомились вживую.

"Не могу сказать, что раньше люди были смелее, а сейчас робкие. Просто поменялись каналы коммуникаций, появились новые и, возможно, они стали более популярными для общества. Конечно, когда ты в сети, проще знакомиться, чем на улице. Потому что смотреть глаза в глаза сложнее, не все на это способны. Но не думаю, что это веяние времени связано именно с тем, что изменилась психика человека. Психические процессы идут такие же. Современные люди, те, кто имеют гаджеты и желание общаться, конечно, используют эти каналы, такие как сайты знакомств, различные приложения и соцсети". Айгуль Садыкова

Эксперт напомнила, что периодически старшее поколение сватали. Это как раз некий современный аналог сайтам знакомств.

"Раньше, когда пары сводили, заранее человеку описывали кандидата. Сейчас эти функции заменили анкеты: фото и информация о себе. То есть изменились формы, а суть не особо поменялась". Айгуль Садыкова

Психолог поделилась, что не раз слышала истории, как люди обрели друг друга с помощью Сети. И это вполне обычная практика.

"Раньше считалось это чем-то не очень хорошим, постыдным, а сейчас это нормальная практика. Потому что этот канал коммуникации стал легальным, перестал быть зазорным. Так почему бы нет? На самом деле это экономит очень много времени. Когда вы знакомитесь где-то вживую на улице, вы тратите время, энергию на то, чтобы войти в контакт с человеком, почувствовать его. А когда вы знакомитесь на сайте, вы уже сразу можете отфильтровывать того, кто не подходит. Понято, что в этом есть доля цинизма, но такое время". Айгуль Садыкова

Сердцу подскажешь

Психолог предупреждает, что при любых знакомствах есть вероятность нарваться не на того человека. Если подходить с умом, даже за красивой обложкой можно вычислить неугодного.

"При знакомстве с человеком всегда создается иллюзия. Некая проекция – это то, как он отражается внутри нас, и то, как он себя преподносит. Никто не показывает свои темные стороны сразу. Тем более, если у нас есть желание продолжить общение. Поэтому здесь никаких гарантий нет и до появления соцсетей их не было". Айгуль Садыкова

Эксперт дала важные советы, чтобы обезопасить себя от человека, который может навредить:

главное, как вы себя ощущаете рядом с этим человеком. Если вам кажется, что он вас подавляет или обесценивает, – это громкий звоночек;

очень важно понимать, слышит ли он вас, то, что вы говорите. Если он остро реагирует на ваши слова – The Red Flag. Потому что, если собеседник сразу вас не слышит, где вероятность, что он вас услышит потом;

если вы намерены продолжить общение, нужно чтобы у вас были плюс-минус одинаковые ценности.

"Если мужчина говорит, что все женщины обманщицы или женщинам нужны от мужчин только деньги, то маловероятно, что к вам он будет относиться по-другому и, скорей всего, будет видеть вас через призму такого фильтра. А для женщин, например, если мужчина разведен, у него есть дети, и он не платит алименты или пренебрежительно говорит о своей бывшей супруге, и это отражается на его отношениях с детьми, это может быть плохой знак. С другой стороны, совет для мужчин, если женщина сразу интересуется, что он может ей дать – это тоже тревожный звоночек. Ведь женщина рассматривает его утилитарно". Айгуль Садыкова

Эксперт пояснила, что в психологии эти отношения разделяют на: объект-объектные, субъект-объектные, объект-субъектные, субъект-субъектные.

"Что это означает? Когда вы представляете себя как субъект, как человека со всеми своими переживаниями, желаниями, ценностями, а половинка видит вас как объект, то есть через призму того, какую пользу вы можете ему принести – эти отношения будет сложно строить. Если вы друг друга видите как объекты, то есть какую пользу вы можете друг другу принести, тогда это похоже на коммерческие отношения. Самые жизнеспособные отношения – из категории субъект – субъект, где вы не просто видите друг друга, но и можете почувствовать внутренний мир вашего возлюбленного". Айгуль Садыкова

Резюмируя беседу, специалист рекомендует до вступления в отношения четко определить для себя, что для вас критично, а что – приемлемо. Поскольку после конфетно-букетного периода именно критичное выйдет на первый план. А это значит, что оно может стать очень большим камнем преткновения для дальнейших отношений.