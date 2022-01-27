Общество в разрезе — кто такие бумеры, зумеры и миллениалы

Социологическая теория поколений Уильяма Штрауса и Нила Хау была разработана в 1991 году, чтобы дифференцировать людей разных возрастов в США, но постепенно она распространилась и в других странах, превратившись в своего рода мем.

Теория гласит, что поколения сменяются по тому же принципу, что и этапы человеческого взросления. Zakon.kz предлагает разобраться, из кого же состоит современное общество.

Поколение беби-бума или бумеры

Представители данного поколения — люди, которые родились после Великой депрессии и Второй Мировой войны. Бумеры — это основные потребители традиционных СМИ (телевидение, газеты, радио). Очевидные трудоголики, много работают и мало отдыхают, разводятся чаще, чем представители других поколений, и довольно консервативны. Годы рождения поколения: 1943–1960.

Поколение X или «поколение сэндвича»

Поколение, вынужденное присматривать за пожилыми родителями и детьми. Прижаты с двух сторон ответственностью, за это и получили название «поколение сэндвича». Любители гранжа и панк-рока, выросли во времена компьютерной революции, пользуются Facebook и электронной почтой, зарабатывают меньше, женятся позже, чем их родители (бумеры), и придерживаются демократичных взглядов. Годы рождения поколения: 1961–1981.

Поколение Y или миллениалы

Поколение, встретившее новое тысячелетие, будучи ребенком или подростком. Начало их карьеры совпадает с экономическим кризисом. Активные пользователи интернета, смартфонов. Из-за отсутствия стабильной работы женятся и заводят детей позже. Придерживаются социально-либеральных политических взглядов, одобряют однополые браки и наркотики. Годы рождения поколения: 1982–2004.

Поколение Z или зумеры

Дети «поколения сэндвича» и миллениалов. Активно используют социальные сети, их критикуют за зависимость от гаджетов. У зумеров плохое зрение из-за частого использования интернета и техники, пьют алкоголь и употребляют наркотики меньше, чем представители предыдущих поколений. Подвержены депрессии и стрессу больше, придерживаются левых взглядов, демократичны, толерантны и обеспокоены глобальными проблемами (например, изменением климата). Годы рождения поколения: с 2000-го по настоящее время.