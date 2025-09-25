Выяснилось, кто более вынослив на работе – миллениалы или зумеры

Бытует мнение, что представители поколения Z (зумеры) "уходят на обед и не возвращаются", а работодатели считают более надежными миллениалов, которые якобы ценят стабильность и реже сдаются перед стрессом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Naked Science", эксперты Пермского Политеха (Россия) рассказали, насколько эти стереотипы соответствуют действительности.

По словам Галины Черноваловой, доцента кафедры "Менеджмент и маркетинг" ПНИПУ, кандидата экономических наук, сама общественная риторика формирует у зумеров установки на быструю смену работы. Однако в реальности большинство молодых сотрудников проявляют дисциплину и вполне готовы к нагрузкам – в том числе на производстве, где царит классический авторитарный стиль управления.

При этом особенности мышления поколения Z связаны с интенсивной, но не продолжительной концентрацией внимания.

"Зумеры хорошо справляются с проектными задачами и короткими интенсивными отрезками работы, но хуже переносят монотонный восьмичасовой график", – пояснила Черновалова.

Наталья Молодчик, доцент кафедры "Менеджмент и маркетинг" ПНИПУ, отметила, что различия между поколениями нельзя объяснить только историческими обстоятельствами.

"В молодости для человека всегда менее значима профессиональная деятельность, и с возрастом трудолюбие растет. Это связано скорее с жизненным циклом, чем с "эпохой". Более того, сегодня наблюдается общее снижение значимости работы как ключевой ценности для всех возрастов", – рассказала исследователь.

Старший преподаватель кафедры "Социология и политология" ПНИПУ Гюзель Селеткова считает, что отказ молодых специалистов от работы – это не лень, а рациональная стратегия сохранения ресурса и профилактика выгорания.

Юлия Неверова, ее коллега по кафедре, добавила, что эти качества зависят не столько от поколения, сколько от личных обстоятельств, воспитания и социально-экономической среды.

Ранее в Канаде нашли легкий способ сделать человека счастливее.